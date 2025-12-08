Rêjeya barîna baranê ya 24 saetê borî li bajar û bajarkên Kurdistanê hat belavkirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Rêveberiya Giştî ya Seqanasî û Erdhejnasiyê ya Herêma Kurdistanê rêjeya barîna baranê ya 24 saetên borî eşkere kir û amaje da ku, li piraniya deveran rêjeyeka baş a baranê bariye.
Li gorî zanyarên Rêveberiya Giştî ya Seqanasî û Erdhejnasiyê ya Herêma Kurdistanê, pêleka bihêz a barîna baranê li deverên cuda cuda yên Herêma Kurdistanê çê bûye û rêjeyeka zêdetir li parêzgehên Dihok û Hewlêrê hatiye tomarkirin. Li bajarkê Dêralûkê 87 mm û li Kanîmasê jî 86 mm ên baranê barîne, ku ev jî rêjeyên herî bilind ên tomarkirî yên îro ne.
Rêjeya barîna baranê li parêzgeh û deveran bi vî rengî ye:
---------------------------------------------------------------------------------
Parêzgeha Hewlêrê:
- Navenda bajarê Hewlêrê: 16.4 mm
- Pîrmam: 28.1 mm
- Şemamik: 7.5 mm
- Soran: 39 mm
- Hîran: 24 mm
- Xebat: 28 mm
- Şeqlawa: 24.5 mm
- Hacî Omeran: 19.8 mm
- Barzan: 57.4 mm
- Rewandiz: 42.2 mm
- Mêrgesor: 85 mm
- Koye: 29 mm
- Sîdekan: 53.5 mm
- Dîbege: 6 mm
- Çoman: 26.5 mm
- Xelîfan: 32 mm
- Nazenîn: 47.5 mm
Parêzgeha Silêmaniyê:
- Navenda bajarê Silêmaniyê: 15,8 mm
- Çemçemal: 19,6 mm
- Dukan: 8,4 mm
- Baziyan: 36 mm
- Ranya: 31,5 mm
- Qeladiz: 28 mm
- Mawet: 19,6 mm
- Çwarqurne: 45 mm
- Serkepkan: 45 mm
- Derbendîxan: 37,4 mm
- Helşo: 22 mm
- Pêncwên: 17,8 mm
- Taxcele: 9 mm
- Sengaw: 28,3 mm
- Çwarta: 19,5 mm
- Yaxsemer: 52,7 mm
- Seyîd Sadiq: 18 mm
- Berzince: 38,3 mm
- Qeredax: 33,9 mm
- Qirge: 15,7 mm
- Tekye: 19.4 mm
- Sîtek: 10.6 mm
Parêzgeha Dihokê:
- Navenda bajarê Dihokê: 28.8 mm
- Zaxo: 19.7 mm
- Akrê: 44.2 mm
- Bamernê: 46 mm
- Mangêş: 34 mm
- Kanîmasê: 86 mm
- Amêdî: 51 mm
- Bicîl: 56 mm
- Girdesên: 33 mm
- Dînarte: 70.5 mm
- Batîfa: 10 mm
- Sersink: 68.5 mm
- Şêxan: 40 mm
- Berdereş: 31.2 mm
- Deralok: 87 mm
- Baedrê: 32 mm
- Qesrûk: 47 mm
- Çemankê: 63 mm
- Zawîte: 52 mm
Kerkûk û Germiyan:
- Navenda bajarê Kerkûkê: 2 mm
- Kelar: 16.6 mm
- Meydan: 37.4 mm
- Xaneqîn: 13.4 mm
- Xurmatû: 8.2 mm
- Kifrî: 4 mm
- Şwan: 9 mm
- Tekya Cebarî: 23.8 mm
Parêzgeha Helebçeyê:
- Navenda bajarê Helebçeyê: 18.5 mm
- Tewêle: 23.6 mm
- Xurmal: 16.8 mm
- Biyare: 31 mm
- Sîrwan: 21.6 mm
Ev pêla barîna baranê ji Deryaya Navîn ber bi deverê ve hatiye û pileyên germahiyê jî bi rengekê berçav dacetine. Pêşbînî nîşan didin ku, barîna baranê dê berdewam be û li deverên çiyayî yên sînorî jî dibe ku berf bibare. Şarezayên seqanasiyê jî haydariyê didin welatiyan ku, mimkin e asta avê li hin deverên nizm bilind bibe.