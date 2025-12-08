Rêjeya barîna baranê ya 24 saetê borî li bajar û bajarkên Kurdistanê hat belavkirin

Jiyan

Navenda Nûçeyan (K24) - Rêveberiya Giştî ya Seqanasî û Erdhejnasiyê ya Herêma Kurdistanê rêjeya barîna baranê ya 24 saetên borî eşkere kir û amaje da ku, li piraniya deveran rêjeyeka baş a baranê bariye.

Li gorî zanyarên Rêveberiya Giştî ya Seqanasî û Erdhejnasiyê ya Herêma Kurdistanê, pêleka bihêz a barîna baranê li deverên cuda cuda yên Herêma Kurdistanê çê bûye û rêjeyeka zêdetir li parêzgehên Dihok û Hewlêrê hatiye tomarkirin. Li bajarkê Dêralûkê 87 mm û li Kanîmasê jî 86 mm ên baranê barîne, ku ev jî rêjeyên herî bilind ên tomarkirî yên îro ne.

Rêjeya barîna baranê li parêzgeh û deveran bi vî rengî ye:

Parêzgeha Hewlêrê:

- Navenda bajarê Hewlêrê: 16.4 mm

- Pîrmam: 28.1 mm

- Şemamik: 7.5 mm

- Soran: 39 mm

- Hîran: 24 mm

- Xebat: 28 mm

- Şeqlawa: 24.5 mm

- Hacî Omeran: 19.8 mm

- Barzan: 57.4 mm

- Rewandiz: 42.2 mm

- Mêrgesor: 85 mm

- Koye: 29 mm

- Sîdekan: 53.5 mm

- Dîbege: 6 mm

- Çoman: 26.5 mm

- Xelîfan: 32 mm

- Nazenîn: 47.5 mm

 

Parêzgeha Silêmaniyê:

- Navenda bajarê Silêmaniyê: 15,8 mm

- Çemçemal: 19,6 mm

- Dukan: 8,4 mm

- Baziyan: 36 mm

- Ranya: 31,5 mm

- Qeladiz: 28 mm

- Mawet: 19,6 mm

- Çwarqurne: 45 mm

- Serkepkan: 45 mm

- Derbendîxan: 37,4 mm

- Helşo: 22 mm

- Pêncwên: 17,8 mm

- Taxcele: 9 mm

- Sengaw: 28,3 mm

- Çwarta: 19,5 mm

- Yaxsemer: 52,7 mm

- Seyîd Sadiq: 18 mm

- Berzince: 38,3 mm

- Qeredax: 33,9 mm

- Qirge: 15,7 mm

- Tekye: 19.4 mm

- Sîtek: 10.6 mm

 

Parêzgeha Dihokê:

- Navenda bajarê Dihokê: 28.8 mm

- Zaxo: 19.7 mm

- Akrê: 44.2 mm

- Bamernê: 46 mm

- Mangêş: 34 mm

- Kanîmasê: 86 mm

- Amêdî: 51 mm

- Bicîl: 56 mm

- Girdesên: 33 mm

- Dînarte: 70.5 mm

- Batîfa: 10 mm

- Sersink: 68.5 mm

- Şêxan: 40 mm

- Berdereş: 31.2 mm

- Deralok: 87 mm

- Baedrê: 32 mm

- Qesrûk: 47 mm

- Çemankê: 63 mm

- Zawîte: 52 mm

 

Kerkûk û Germiyan:

- Navenda bajarê Kerkûkê: 2 mm

- Kelar: 16.6 mm

- Meydan: 37.4 mm

- Xaneqîn: 13.4 mm

- Xurmatû: 8.2 mm

- Kifrî: 4 mm

- Şwan: 9 mm

- Tekya Cebarî: 23.8 mm

 

Parêzgeha Helebçeyê:

- Navenda bajarê Helebçeyê: 18.5 mm

- Tewêle: 23.6 mm

- Xurmal: 16.8 mm

- Biyare: 31 mm

- Sîrwan: 21.6 mm

 

Ev pêla barîna baranê ji Deryaya Navîn ber bi deverê ve hatiye û pileyên germahiyê jî bi rengekê berçav dacetine. Pêşbînî nîşan didin ku, barîna baranê dê berdewam be û li deverên çiyayî yên sînorî jî dibe ku berf bibare. Şarezayên seqanasiyê jî haydariyê didin welatiyan ku, mimkin e asta avê li hin deverên nizm bilind bibe.

 
