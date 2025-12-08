Rêjeya barîna baranê ya 24 saetên borî li Dihok û Zaxoyê
Navenda Nûçeyan (K24) - Rêveberiya Giştî ya Seqanasî û Erdhejnasiyê ya Dihokê û Rêveberiya Giştî ya Çandiniyê ya Zaxoyê amarên barîna baranê yên 24 saetên borî li deverên cuda cuda eşkere kirin.
Li gorî zanyaran, pêleka bihêz a barîna baranê deverên parêzgeha Dihokê vegirtine û di rêzbendiyê de nahyeya Şêladizê bi tomarkirina 124 mm ên baranê li rêza yekê ya deverên herî zêde baran lê barî tê.
Li gorî amarên Rêveberiya Çandiniyê ya Zaxoyê, di rêjeya barîna baranê ya îsal de li gorî sala borî cudahiyeka mezin heye; ji bo nimûne li qezaya Batîfayê, di 24 saetan de 32 mm ên baranê barîne, bi vî rengî jî tevahiya barîna baranê ya îsal li wê qezayê gihîşt 141 mm. Ev jî di demekê de ye ku, par heta vê demê tenê 86.1 mm ên baranê barîbûn.
Rêzbendiya rêjeya barîna baranê li hemî deverên Dihok û Zaxoyê (ji herî bilind ber bi herî nizm ve):
- Şêladiz: 124 mm
- Deralûk: 87 mm
- Kanîmasê: 86 mm
- Dînarte: 70.5 mm
- Sersink: 68.5 mm
- Etrûş: 67 mm
- Çemankê: 63 mm
- Bicîl: 56 mm
- Zawîte: 52 mm
- Amêdî: 51 mm
- Qesrûk: 47 mm
- Bamernê: 46 mm
- Akrê: 44.2 mm
- Şêxan: 40 mm
- Mangêş: 34 mm
- Girdesên: 33 mm
- Baedrê: 32 mm
- Batîfa: 32 mm
- Berdereş: 31.2 mm
- Sêmêl: 29.1 mm
- Navenda Dihokê: 28.8 mm
- Derkar: 25 mm
- Zaxo: 20 mm
- Feydiyê: 17.6 mm
- Batêl: 10 mm