Serok Barzanî serdana Pêşmerge û kesatiyekê berçav ê Hewlêrê kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî serdana Pêşmerge, têkoşerê kevn û kesatiyê berçav ê bajarê Hewlêrê Xurşîd Şêre kir.
Baregayê Barzanî îro (Çarşem, 5ê Mijdara 2025ê) ragihandinek belav kir û tê de got: “Serok Barzanî serdana Pêşmerge, têkoşerê kevn û kesatiyê berçav ê bajarê Hewlêrê Xurşîd Şêre kir ji bo ku rewşa wî bipirse.”
Baregayê Barzanî herwesa ragihand: “Serok Barzanî di wê serdanê de tenduristiya Xurşîd Şêre pirsî û daxwaza saxî û silametî jê re kir.”