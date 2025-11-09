Mesrûr Barzanî rewşa Berpirsê Mekteba Rêxistinê ya Kerkûk-Germiyanê ya PDKê pirsî
Navenda Nûçeyan (K24) - Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî rewşa saxlemiya Berpirsê Mekteba Rêxistinê ya Kerkûk-Germiyanê ya PDKê pirsî.
Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî vê êvarê (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) serdana Endamê Mekteba Siyasî û Berpirsê Mekteba Rêxistinê ya Parêzgeha Kerkûk-Germiyanê ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Hîwa Ehmed Mistefa kir.
Mesrûr Barzanî di serdana xwe de rewşa saxlemiya Hîwa Ehmed Mistefa pirsî û jê re hêviya çarebûneka bilez kir.