Pêvajoya dengdanê bidawî hat
Navenda Nûçeyan (K24) - Pêvajoya dengdana taybet ji bo hilbijartinên Parlementoya Iraqê li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê bi dawî hat.
Serokê Desteya Hilbijartinan a Herêma Kurdistanê li Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê Neberd Omer ji Kurdistan24ê re ragihand: “Amûrên dengdanê saet 6:00 ê êvarê bi awayekê elektronî radiwestin.”
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê rêjeya tevlîbûna hêzên ewlehiyê û awareyan di dengdana taybet a Parlementoya Iraqê de heta nîvroya îro (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) ragihandibû, ku tê de rêjeya tevlîbûna di dengdana taybet de li Herêma Kurdistanê û Iraqê gihîştibû 60.74%.
Rêjeya tevlîbûnê di dengdana taybet de li gorî parêzgehan, ji ya herî bilind ber bi ya herî nizm ve:
Silêmanî: 78%
Hewlêr: 77%
Dihok: 76%
Diyale: 69%
Kerkûk: 68%
Enbar: 61%
Babil: 60%
Selahedîn: 59%
Qadisiye: 57%
Bexda-Kerx: 57%
Bexda-Resefa: 47%
Musena: 57%
Wasit: 55%
Zîqar: 52%
Besra: 52%
Mîsan: 51%
Necef: 48%
Neynawa: 68%
Kerbela: 55%
Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê îro (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam dibe. Ev dengdan hêzên ewlehiyê û awareyan vedigire.
1 milyon û 313 hezar û 980 endamên hêzên ewlehiyê û 26 hezar û 538 aware dê tevlî hilbijartinên taybet bibin. Her di dengdana taybet de, 809 bingeh û 4.501 westgehên dengdanê dê ji bo hêzên ewlehiyê û 27 bingeh û 97 westgehên dengdanê dê ji bo awareyan vekirî bin.
Hejmara giştî ya berbijaran ji bo hilbijartinan 7 hezar û 744 berbijar in, herwesa heta niha 848 berbijar ji wê pêşbirkê hatine dûrxistin.