Siyasî

Pêvajoya dengdanê bidawî hat

Kurdistan Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê

Navenda Nûçeyan (K24) - Pêvajoya dengdana taybet ji bo hilbijartinên Parlementoya Iraqê li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê bi dawî hat.

Serokê Desteya Hilbijartinan a Herêma Kurdistanê li Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê Neberd Omer ji Kurdistan24ê re ragihand: “Amûrên dengdanê saet 6:00 ê êvarê bi awayekê elektronî radiwestin.”

Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê rêjeya tevlîbûna hêzên ewlehiyê û awareyan di dengdana taybet a Parlementoya Iraqê de heta nîvroya îro (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) ragihandibû, ku tê de rêjeya tevlîbûna di dengdana taybet de li Herêma Kurdistanê û Iraqê gihîştibû 60.74%.

Rêjeya tevlîbûnê di dengdana taybet de li gorî parêzgehan, ji ya herî bilind ber bi ya herî nizm ve:

Silêmanî: 78%

Hewlêr: 77%

Dihok: 76%

Diyale: 69%

Kerkûk: 68%

Enbar: 61%

Babil: 60%

Selahedîn: 59%

Qadisiye: 57%

Bexda-Kerx: 57%

Bexda-Resefa: 47%

Musena: 57%

Wasit: 55%

Zîqar: 52%

Besra: 52%

Mîsan: 51%

Necef: 48%

Neynawa: 68%

Kerbela: 55%

Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê îro (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam dibe. Ev dengdan hêzên ewlehiyê û awareyan vedigire.

1 milyon û 313 hezar û 980 endamên hêzên ewlehiyê û 26 hezar û 538 aware dê tevlî hilbijartinên taybet bibin. Her di dengdana taybet de, 809 bingeh û 4.501 westgehên dengdanê dê ji bo hêzên ewlehiyê û 27 bingeh û 97 westgehên dengdanê dê ji bo awareyan vekirî bin.

Hejmara giştî ya berbijaran ji bo hilbijartinan 7 hezar û 744 berbijar in, herwesa heta niha 848 berbijar ji wê pêşbirkê hatine dûrxistin.

 
 
 
 
Kurdistan24
