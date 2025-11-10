Siyasî

Lîsta YNKê li Dihokê hilweşiya û seroka wê lîstê tevlî PDKê bû

Kurdistan YNK Dihok Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê

Navenda Nûçeyan (K24) - Ji ber ku partiya wê ji dengdêrên xwe xwest ku dengê xwe nedin berbijarên YNKê li bazineya Dihokê, Seroka Lîsta YNKê li Dihokê tevlî Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bû.

Seroka Lîsta YNKê ji bo gera şeşê ya hilbijartinên Parlamentoya Iraqê li bazineya Dihokê Îman Ebdilrezaq îro (Duşem, 10ê Mijdara 2025ê) ragihand ku tevlî PDKê bûye û lîsta YNKê li Dihokê hilweşiya.

Li gorî zanyarên Kurdistan24ê, sedema destberdana Seroka Lîsta YNKê ew e ku, wê partîyê ji dengdêrên xwe xwestiye ku dengê xwe nedin lîsta YNKê û dengê xwe bidin berbijarê Reyan Kildanî.

Di çend rojên borî de, hejmareka mezin a kesatî û kadroyên YNKê tevlî refên Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bûn.

 

 
Kurdistan24 ,
