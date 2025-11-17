Komîsyon encamên dawî yên hilbijartinan ragihandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, îro 17ê Mijdarê encamên dawî yên hilbijartina Encûmena Nûneran eşkere kirin. Encaman dengdana taybet a 9ê Mijdarê û ya giştî ya 11ê Mijdarê li xwe digirin.
Serokê Komîsyonê Dadwer Omer Ehmed di daxuyaniyekê de ragihand, pêvajoya hilbijartinê li gorî standardên navdewletî birêve çûye û da zanîn ku deriyê îtirazê ji bo aliyên siyasî vekiriye.
Ehmed herwiha pîrozbahî li berbijêrên serketî kir û got: "Em hêvîdar in ku ji bo Iraqê xweşguzeraniyê pêk bînin."
Li gorî encaman, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgehên Hewlêr, Dihok û Neynewayê bi ser ketiye, û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) jî li Silêmanî û Kerkûkê bûye partiya yekem.
Dabeşkirina Kursiyan li Beşek Parêzgehan:
Hewlêr (16 Kursî)
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 9 kursî
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 3 kursî
Tevgera Helwesta Niştimanî: 2 kursî
Tevgera Nifşê Nû: 1 kursî
Kaldo Remzî Hormuz Şabo Ogna - (Kota Mesîhî): 1 kursî
Dihok (12 Kursî)
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 9 kursî
Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 2 kursî
Samî Oşana Gorgîs Enwiya (Kota Mesîhî): 1 kursî
Silêmanî (18 Kursî)
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 8 kursî
Tevgera Helwesta Niştimanî: 3 kursî
Tevgera Nifşê Nû: 2 kursî
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 2 kursî
Newey Niwê (Nifşê Nû): 2 kursî
Kerkûk (13 Kursî)
Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 4 kursî
Partiya Pêşketinê (Teqedûm): 3 kursî
Bereya Tirkmenî ya Iraqê: 2 kursî
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 1 kursî
Neynewa (34 Kursî)
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 5 kursî
Partiya Pêşketinê (Teqedûm): 4 kursî
Hevpeymaniya Avakirin û Pêşketinê: 4 kursî
Bexda (71 Kursî)
Hevpeymaniya Avakirin û Pêşketinê: 15 kursî
Partiya Pêşketinê (Teqedûm): 10 kursî
Hevpeymaniya Dewleta Yasa: 9 kursî
Diyala:
Herwiha, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgeha Diyalayê jî kursiyek bi dest xist.