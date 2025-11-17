Siyasî

Komîsyon encamên dawî yên hilbijartinan ragihandin

Kurdistan

Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, îro 17ê Mijdarê encamên dawî yên hilbijartina Encûmena Nûneran eşkere kirin. Encaman dengdana taybet a 9ê Mijdarê û ya giştî ya 11ê Mijdarê li xwe digirin.

Serokê Komîsyonê Dadwer Omer Ehmed di daxuyaniyekê de ragihand, pêvajoya hilbijartinê li gorî standardên navdewletî birêve çûye û da zanîn ku deriyê îtirazê ji bo aliyên siyasî vekiriye.

Ehmed herwiha pîrozbahî li berbijêrên serketî kir û got: "Em hêvîdar in ku ji bo Iraqê xweşguzeraniyê pêk bînin."

Li gorî encaman, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgehên Hewlêr, Dihok û Neynewayê bi ser ketiye, û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) jî li Silêmanî û Kerkûkê bûye partiya yekem.

Dabeşkirina Kursiyan li Beşek Parêzgehan:

Hewlêr (16 Kursî)

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 9 kursî

Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 3 kursî

Tevgera Helwesta Niştimanî: 2 kursî

Tevgera Nifşê Nû: 1 kursî

Kaldo Remzî Hormuz Şabo Ogna - (Kota Mesîhî): 1 kursî

Dihok (12 Kursî)

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 9 kursî

Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 2 kursî

Samî Oşana Gorgîs Enwiya (Kota Mesîhî): 1 kursî

Silêmanî (18 Kursî)

Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 8 kursî

Tevgera Helwesta Niştimanî: 3 kursî

Tevgera Nifşê Nû: 2 kursî

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 2 kursî

Newey Niwê (Nifşê Nû): 2 kursî

Kerkûk (13 Kursî)

Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 4 kursî

Partiya Pêşketinê (Teqedûm): 3 kursî

Bereya Tirkmenî ya Iraqê: 2 kursî

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 1 kursî

Neynewa (34 Kursî)

Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 5 kursî

Partiya Pêşketinê (Teqedûm): 4 kursî

Hevpeymaniya Avakirin û Pêşketinê: 4 kursî

Bexda (71 Kursî)

Hevpeymaniya Avakirin û Pêşketinê: 15 kursî

Partiya Pêşketinê (Teqedûm): 10 kursî

Hevpeymaniya Dewleta Yasa: 9 kursî

Diyala:

Herwiha, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgeha Diyalayê jî kursiyek bi dest xist.

 

 
 
 
 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment