Komîsyon: PDKê li Dihokê dengên herî zêde bidest anîn

Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên fermî yên xula şeşem a hilbijartinên Parlamentoya Iraqê eşkere kir. Li gorî encamên ku hatine ragihandin, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgeha Dihokê bi serkeftineke berçav 9 kursî bi dest xistine.

Komîsyonê diyar kir ku PDKê li parêzgeha Duhokê bi giştî 413,890 deng wergirtine. Bi vê re, dabeşkirina 12 kursiyên parêzgehê wiha ye:

- Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 9 kursî

- Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 2 kursî

- Samî Oşana Gorgîs Enwiya (Kota Mesîhî): 1 kursî

Nav û hejmara dengên berbijarên serketî yên PDKê li parêzgeha Dihokê wiha ne:

1.    Binas Elî Ferîq: 50,034 deng

2.    Ferhad Emîn Selîm: 36,729 deng

3.    Zîrek Teyar Îsmaîl: 30,044 deng

4.    Cotyar Xidir Tahir: 29,419 deng

5.    Selwan Teha Teyib: 26,400 deng

6.    Omêd Tahir Mihemed: 23,293 deng

7.    Helat Selman Silêman: 19,470 deng

8.    Kewê Mîro Xalid: 19,185 deng

9.    Perwîn Ekrem Mihemed: 9,915 deng

Dengdana taybet a hilbijartinên xula şeşem a Parlamentoya Iraqê roja Yekşemê, 9ê Mijdara 2025an, û dengdana giştî jî roja Sêşemê, 11ê Mijdarê hatibû lidarxistin.

 
 
