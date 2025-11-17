Komîsyon: PDKê li Hewlêrê dengên herî zêde bidest xistine
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên fermî yên dengdana giştî û taybet a xula şeşem a hilbijartinên Parlamentoya Iraqê eşkere kir.
Li gorî encamên ku hatine ragihandin, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li parêzgeha Hewlêrê bi giştî 369,724 deng wergirtine û bi vê re 9 kursiyên parlamentoyê misoger kirine.
Navê neh berbijêrên serketî yên PDKê li parêzgeha Hewlêrê wiha ne:
1. Rêbwar Hadî Ebdulrehman
2. Sefîn Yasîn Mihemed Emîn
3. Bayiz Îsmaîl Es'ed
4. Elî Xalis Cewad
5. Daner Ebdulxefar Ezîz
6. Sîpan Ezîz Hedo
7. Çîmen Hesen Ezîz
8. Avêsta Mam Yehya Osman
9. Çîmen Babekir Mihemed