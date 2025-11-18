Mesrûr Barzanî: Em hêvîdar in raspardeyên MEPSê bibin sedema çareserkirina kêşeyên herêmê
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, îro 18ê Mijdarê, di şeşemîn Korbenda Aştî û Ewlehiyê ya Rojhilata Navîn (MEPS 2025) de gotara xêrhatinê pêşkêş kir. Di axaftina xwe de, Serokwezîr Barzanî hêvî xwest ku encamên korbendê bibin bingehek ji bo karê pratîkî, serkeftina hilbijartinên Iraqê pîroz kir.
Di destpêka axaftina xwe de, Serokwezîr Barzanî bi xêrhatina Serok Barzanî, Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî, Serokê Herêmê Nêçîrvan Barzanî û hemû mêvanên payebilind kir û girîngiya berdewamiya korbendê ji bo çareserkirina kêşeyên herêmê destnîşan kir.
"Divê rasparde bibin bingehek ji bo karê pratîkî"
Serokwezîr Mesrûr Barzanî hêviya xwe anî ziman ku gotûbêj û encamên korbendê tenê di çarçoveya teorîk de nemînin û bibin karê pratîkî. Wî got: "Em hêvîdar in piştî bidawîhatina korbendê, ew raspardeyên ku li vir tên amadekirin, bikevin ber destê desthilatdar û berpirsan da ku sûd jê werbigirin."
Pîrozbahî li serketiyên hilbijartinê
Serokwezîr Barzanî serkeftina hilbijartinên Iraqê li gelê Iraqê û hemû aliyên serketî pîroz kir û weke "serkeftineke mezin" bi nav kir.
Bangeke Taybet: Dengê xwe bidin alîgirên Zaxoyê
Di dawiya axaftina xwe de, Serokwezîr bang li amadebûyan kir ku piştgiriyê bidin alîgirên Yaneya Werzişî ya Zaxoyê ku ji aliyê Federasyona Navdewletî ya Futbolê (FIFA) ve ji bo xelata "Baştirîn Alîgirên Salê" hatine berbijêrkirin.
Herwiha got:"Hêvîdar im hûn hemû bi hev re piştgiriya Yaneya Zaxoyê bikin û piştgiriya werzişê li Kurdistan û Iraqê bikin."