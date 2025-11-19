Konsula Amerîkayê: MEPS platformeke girîng e ji bo nêrîna li paşeroja Iraq û herêmê
Navenda Nûçeyan (K24) – Konsula Giştî ya Amerîkayê li Dihokê Wendy Green ku beşdarî şeşemîn Korbenda Aştî û Ewlehiyê ya Rojhilata Navîn (MEPS) bûbû, pîrozbahî li organîzatorên korbendê kir û kêfxweşiya xwe ji bo guhdarîkirina nêrînên serkirdeyên Kurd û Iraqê yên derbarê paşeroja herêmê de anî ziman.
Wendy Green bi taybetî pîrozbahî li Zanîngeha Amerîkî ya Kurdistanê - Dihok kir ji ber mêhvandarîkirina korbenda îsal û pêşwazîkirina hejmareke ewqas zêde ya beşdarên payebilind. Herwiha spasiya Serokwezîr Mesrûr Barzanî û hemû rêkxistvanan kir ji bo serkeftina korbendê.
Wendy Green da zanîn, ew gelekî kêfxweş e ku derfet jê re çêbûye ji nêz ve guh bide nêrîn û têgihiştinên serkirdeyên Iraqî û Kurd derbarê paşeroja Iraq û Rojhilata Navîn de.
Korbenda Aştî û Ewlehiyê ya Rojhilata Navîn (MEPS) duh 18ê Mijdara 2025an, bi amadebûna Serok Mesûd Barzanî û beşdariya bi sedan serkirdeyên siyasî, dîplomat û akademîsyenan li Duhokê dest pê kir.
Di korbendê de, Serokê Herêmê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî beşdar in û armanca sereke gotûbêjkirina kêşe û aloziyên herêmê û dîtina rêyên çareseriyên demdirêj e.