Barana yekem bazara ajelan a Akrê germ kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Li sînorê navçeya Akrê, barîna barana yekem a îsal tevger û bereket xiste nava bazara ajelan. Ajelvanên herêmê dibêjin ku berevajî sala borî, îsal daxwaza li ser kirîna pez û dewaran zêde bûye.
Meydana ajelfiroşan a Akrê van rojan qerebalix e û bazirgan û ajelvan bi hêviyeke mezin berê xwe didin bazarê.
Mihemmed Salih, yek ji ajelvanên ku ji bo zêdekirina hejmara pezê xwe hatiye bazarê, rewşa îsal erênî dinirxîne. Salih got: "Piştî baranê bazar gelekî baştir bûye. Niha xelk zêdetir ji bo kirînê tên, ne wekî berê ji bo firotinê."
Sedema sereke ya vê germbûna bazarê, barîna baranê ye ku mizgîniya saleke baş û şînbûna lewergehan dide. Ajelvan Nizar Ebdulrehman jî tekez kir ku baranê bandoreke rasterast li ser bazarê kiriye.
Herwiha Mesûd Elî, ku ew jî li bazarê bû, ciyawaziya îsal û par wiha anî ziman: "Bazar pir xweş e û xelkeke zêde amade ye. Sala par ji ber hişkesaliyê tenê firotin hebû, lê îsal piştî baranê kirîn zêde bûye."
Ev zindîbûna bazarê nîşan dide ku ajelvan dixwazin kariyera xwe nû bikin û hejmara ajelên xwe zêde bikin, ji ber ku baran tê wateya hebûna çêre û xwedîkirina hêsantir a heywanan.
Li gorî amarên Rêveberiya Çandiniyê, li sînorê Akrê zêdetirî 650 hezar ser ajel hene û ev hejmar sal bi sal rû li zêdebûnê ye.