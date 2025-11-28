Şam: Ji ber bombebarana Îsraîlê 13 kes li derdora Şamê hatin kuştin
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezareta Derve ya Sûriyeyê êrîşa bejayî û derbasbûna Artêşa Îsraîlê bo ser axa xwe şermezar kir û ew wekî "tawana şer" binav kir. Li gorî amarên fermî, di encama operasyonê de 13 kes hatine kuştin.
Wezareta Derve ya Sûriyeyê îro 28ê Mijdarê di daxuyaniyekê de ragihand: "Sûriye bi tundtirîn şêwe destdirêjiya tawankaran a dewriyeyeke Artêşa Îsraîlê ya ji bo nav gundê Beyt Cîn şermezar dike."
Herwiha wezaretê di daxuyaniya xwe de bombebarankirin û armancgirtina gund wekî "tawaneke şer a temam" binav kir.
Li gorî amarên fermî, di encama gulebarana Îsraîlê de 13 kes li başûrê Sûriyeyê hatine kuştin. Çavkanî amaje bi wê yekê dikin ku ev bûyer, bûyera herî bi xwîn e ji dema rûxana desthilata Serokê berê Beşar Esed a berî salekê ve.
Daxuyaniya Artêşa Îsraîlê
Li aliyê din, Artêşa Îsraîlê ragihand, hêzên wan şeva borî operasyonek pêk anîne. Armanca operasyonê girtina "gumanbarên girêdayî rêxistina Cemaeta Îslamî" bûye ku li wî gundî çalak bûn û li dijî welatiyên Îsraîlê planên terorîstî dikirin.
Artêşa Îsraîlê diyar kir, operasyon bi temamî hatiye encamdan, kesên daxwazkirî hatine girtin û hejmarek çekdar jî hatine kuştin.
Di daxuyaniya Îsraîlê de hat eşkerekirin, di dema pevçûnan de 6 leşkerên wan birîndar bûne û rewşa 3 ji wan giran e.
Rêxistina Cemaeta Îslamî li Libnanê çalak e û wekî hevalbenda Tevgera Hemasê tê naskirin.