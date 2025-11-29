Siyasî

Serok Barzanî serdana Gora Melayê Cizîrî kir

Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî îro li parêzgeha Şirnexê tevlî Gera Çarê ya Sempozyûma Melayê Cizîrî bû û her di wê çarçoveyê de serdana Medreseya Sor û Gora Zana û Helbestvanê Mezin ê Kurd Melayê Cizîrî kir û ev yek wekî pêngaveka dîrokî û teşwîqekê ji bo pêvajoya aştiyê wesifand.

Serok Mesûd Barzanî îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) gihîşt parêzgeha Şirnexê û bajarê Cizîra Botan ji bo ku tevlî Sempozyûma Melayê Cizîrî bibe, ku bi amadebûna hejmareka girîng ji zana, vekoler, akademîsyen û berpirsên siyasî û îdarî hat lidarxistin.

Di çarçoveya wê serdanê de, Serok Barzanî serdana Medreseya Sor a kevnar kir, ku di serdema xwe de yek ji navendên zanistî yên herî girîng bû û cihê perwerdehiya Melayê Cizîrî bû.

Serdana Serok Barzanî ji bo Cizîra Botan bû sedema dilxweşî û germ û gureka zêde ya xelkê wê derê û ji aliyê girseyeka mezin ve hat pêşwazîkirin.

Parêzgarê Hewlêrê Omêd Xoşnaw, ku bi Serok Barzanî re ye, di vî warî de ji Kurdistan24ê re got: “Ev pêşwaziya germ û berfireh a xelkê Cizîrê delîla wê evîna mezin e ya ku Kurdên Bakur ji bo Serok Barzanî heye û wî wekî serokê xwe dibînin, bi rengekî ku wan îro wekî cejnekê ji bo xwe û bajarê xwe hesibandiye.”

Parêzgarê Dihokê Elî Teter jî ji aliyê xwe ve ev serdana Serok Barzanî wekî rojeka dîrokî ji bo gelê Kurdistanê li Bakur wesifand û ragihand: “Serdankirina wê medreseya ku Melayê Cizîrî lê xwendiye û jiyaye peyameka girîng a çandî û neteweyî ye.”

Elî Teter tekez jî kir: “Ev serdan di demekê de ye ku pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê di rêyê de ye û hebûna Serok Barzanî di vê demê de dê ji bo biserxistina wê pêvajoyê û çespandina aştiyê piştgirî û teşwîqeka bihêz be.”

 
