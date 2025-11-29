Wezareta Çavkaniyên Xwezayî û Wezareta Elektrîkê: Piraniya pirsgirêkên teknîkî hatine çarekirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Wezareta Çavkaniyên Xwezayî û Wezareta Elektrîkê yên Herêma Kurdistanê tekez kir ku, piraniya pirsgirêkên teknîkî hatine çareserkirin. Eşkere jî kir ku her gava dest bi veguhastina gaza xwezayî ji bo westgehên elektrîkê hat kirin, ew dê welatiyên Herêma Kurdistanê haydar bikin.
Wezareta Çavkaniyên Xwezayî û Wezareta Elektrîkê yên Herêma Kurdistanê îro (Şemî, 29ê Mijdara 2025ê) di ragihandinekê de got ku, tîmeka herdu wezaretan bi rayedarên şîrketa Danagazê re mijûlî çareserkirina pirsgirêkên teknîkî yên berhemanîna gazê ne.
Herdu wezaretan piştrast kir ku, piraniya pirsgirêkan ber bi çareserkirinê ve çûne, da ku di zûtirîn dem de dest bi pêvajoya berhemanîna gaza xwezayî ji bo westgehên berhemanîna elektrîkê bê kirin.
Herdu wezaretan herwesa got: “Gava ku berhemanîna gazê hat destpêkirin, gaz dê rasterast ji bo westgehên elektrîkê bê veguhastin û em dê welatiyên Kurdistanê li ser her pêşveçûneka wê pêvajoyê haydar bikin.”
Wezareta Elektrîkê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê duhî (În, 28ê Mijdara 2025ê) di ragihandinekê de piştrastî dabû welatiyan ku, wan bizavên xwe zêde kirine da ku asta berhemanînê normal bibe û bi zûtirîn dem jî elektrîk vegere nav hemî mal, dikan, firoşgeh û kargehan.
Nêzî saet 23:30 roja Çarşemê (26ê Mijdara 2025ê) bi rêya dronan êrîşî ser Zeviya Gazê ya Kormorê li qezaya Çemçemalê ya parêzgeha Silêmaniyê hat kirin, ku bû sedema rawestandina berhemanîna gazê li wê zeviyê û hinardekirina gazê ji bo hemî westgehên elektrîkê.