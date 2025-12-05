Tom Barrack: Me bi destê xwe Iraq pêşkêşî Îranê kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê bo Sûriyeyê Tom Barrack, perde ji ser şaşiyên stratejîk ên welatê xwe yên li Iraqê rakir û rexneyên tund li siyaseta rêveberiyên berê yên Koşka Spî girtin.
Barrack di hevpeyvînekê de ligel rojnameya "The National" ragihand, siyaseta rêveberiya berê ya Amerîkayê bûye sedema bihêzbûna pêgeha Îranê li navçeyê.
Barrack destnîşan kir, çêbûna "valahiya desthilatê" li Iraqê, derfeteke zêrîn da Tehranê û wan ew valahî tije kirin. Derbarê sîstema siyasî ya Iraqê de jî, berpirsê Amerîkî mikur hat û got: "Me şaşiyeke mezin kir, ku di encamê de bandor û hejmona mîlîşyayên nêzîkî Îranê di nav parlamentoyê de zêdetir bû."
Nûnerê Amerîkayê rewşa niha ya hikûmeta Iraqê wekî "mînakeke têkçûyî" binav kir ku divê Amerîka dersê jê werbigire.
Derbarê Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî de jî, Barrack nêrîneke balkêş anî ziman û got: "Sûdanî mirovekî jêhatî ye, lê ti desthilata wî nîne."
Herwiha Barrack sedema vê bêdesthilatiya Sûdanî vegerand ser hejmona hêzên Heşda Şeibî û nûnerên wan ên li parlamentoyê û got: "Ew rêgir in li pêşiya proseya siyasî û nahêlin Sûdanî ti hevpeymaniyeke bibandor pêk bîne."
Berpirsê Amerîkî bi bêhêvîbûn behsa wê yekê kir ku Washingtonê di nava 20 salan de, bi trîlyonan dolar li Iraqê xerc kirin, lê encam ne baş bû û niha "gelek zehmet e" ku ew bikarin wê pirsgirêkê çareser bikin.