Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi sê qonaxan alîkariyê digihîne Çemçemalê
Navenda Nûçeyan (K24) – Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî (BCF) pêngaveke berfireh ji bo hawarhatina ziyandîtiyên lehiya Çemçemalê da destpêkirin. Ev pêngav ji sê qonaxan pêk tê û armanc jê vegerandina jiyana asayî ye ji bo welatiyan.
Ji ber barana zêde û lehiya çend rojên borî, navçeya Çemçemal û nahiyeyên Tekiye û Şoreş, rastî ziyanên mezin hatin. Av kete nava malên welatiyan û kelûpelên wan di bin heriyê de man. Li hember vê rewşê, Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî bi lez kete tevgerê.
Sê qonaxên hawarhatinê
Berpirsê Ofîsa Kerkûkê ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî Rêbiwar Muhyedîn hûrgiliyên plana xwe eşkere kirin ku bi vî awayî ye:
1- Paqijkirina Malan: Tîmên dezgehê destpêkê dest bi paqijkirina malên welatiyan ji herî û paşmayên lehiyê kirin da ku jîngeha malan ji bo jiyanê guncaw bibe.
2- Dabînkirina Xwarinê: Ji bo misogerkirina asayîşa xwarinê, rojane xwarina germ tê amadekirin û li ser malbatên ziyandîtî tê dabeşkirin.
3- Qerebû û Kelûpel: Di qonaxa sêyem û dawî de, piştî tomarkirina ziyanan, dezgeh dest bi dabeşkirina kelûpelên pêwîst dike. Ev alîkarî ji kelûpelên nav malê, doşek, betanî, sobe û sotemeniyê pêk tên, da ku malbat di vê zivistanê de bikarin jiyana xwe bidomînin.
Rayedarên dezgehê tekez kirin, ew ê heta dawiyê li kêleka xelkê Çemçemalê bin da ku şûnpiliyên vê karesata sirûştî ji holê rakin û aramiyê vegerînin malên wan.