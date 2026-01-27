Li Qamişlo zarokek şehîd bû û Kobanê jî di bin dorpêçeke giran de ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Di dema ku dorpêça giran a li ser bajarê Kobanê dikeve roja xwe ya 8’emîn û karesateke mirovî li ber derî ye, li gundewarê Qamişlo jî peymana agirbestê bi giranî tê binpêkirin. Di encama topbarana li ser navçeya Çilaxa de zarokekî jiyana xwe ji dest da.
Li gorî agahiyên ku Rewangeha Sûrî bo Mafên Mirovan (SOHR) ji çavkaniyên herêmî girtine, bajarê Kobanî ji ber koçberiya ji gundên derdorê tije bûye. Malên li navenda bajêr bûne penageh ji bo bi hezaran malbatên ku ji ber topbarana artêşa Sûriyeyê û komên çekdar reviyane.
Rewşa jiyanê li Kobanî gihîştiye asta herî xeternak:
- Elektirîk: 10 roj in bajar di tariyê de ye, ji ber ku Bendava Tişrîn wekî çavkaniya sereke ya enerjiyê hatiye hedefgirtin.
- Av: Ji ber qutbûna elektrîkê, xetên avê jî rawestiyane û krîza avê kûr bûye.
- Tenduristî: Li dermanxane û navendên tenduristiyê dermanên nexweşiyên kronîk (şekir, xext û dil) nemane. Ji ber sermayê û nebûna sotemeniyê, nexweşiyên sîng û nefesê di nav zarokan de zêde bûne.
- Xwarin: Artêşa Sûriyeyê rê li ber barhilgirên xwarinê girtiye û li bazarên bajêr xurek ber bi nemanê ve diçe.
Li Çilaxa binpêkirina agirbestê: Zarokek hat kuştin
Tevî ku biryar bû agirbesta 15 rojî berdewam bike, şeva borî gundê Safa yê ser bi navçeya Çilaxa ya li rojhilatê Qamişlo hat topbarankirin. Di encama vê êrişê de zarokek şehîd bû.
Rewangehê ragihand, ev topbarana giran ji aliyê komên çekdar ên ser bi "Hikûmeta Demkî" ve û bi piştevaniya dronên Tirkiyeyê pêk hatiye. Êrişê ne tenê gundê Safa, lê bajarokê Hemrat û çeperên Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) jî armanc girtine.
Pevçûnên dijwar û bersiva HSD’ê
Li gorî zanyariyên meydanî, şer û pevçûnên ku ji duh nîvro ve dest pê kirine, heta derengiya şevê berdewam kirin. Hat ragihandin ku şervanên HSD’ê bersiv dane êrişan û karîne zêdetirî dronekê bixin xwarê.
Ji ber giranbûna şer li derdora rêya navdewletî ya M4, şêniyên gundê Safa neçar man ku malên xwe bicih bihêlin. Her wiha hat diyarkirin jî, hinek komên çekdar ên eşîrên Ereb tevlî hêzên hikûmetê bûne ji bo êrişî HSD’ê bikin, ku vê yekê qada şer berfirehtir kiriye.