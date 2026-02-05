Ano Cewher li Waşintonê rewşa pêkhate û kîmaniyên Iraq û Sûriyeyê nîqaş kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Wezîrê Veguhastin û Gihandinê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê tevlî Lûtkeya Cîhanî ya Azadiya Olan li Waşintonê bû, û bi rengekê fermî Şêwirmendê Sereke yê Karûbarên Azadiya Olî ya Cîhanî, Komîsyarên Komîsyona Amerîkayî ji bo Azadiya Olî ya Navneteweyî û Cîgirê Birêvebirê Desteya Hevpariyê ya Encûmena Nûnerên Amerîkayê ji bo Demokrasiyê vexwandin, da ku tevlî Roja Nimêja Neteweyî ya Kurdistanê bibin, ku biryar e li Nîsana bê bi amadebûn û çavdêriya Serok Mesûd Barzanî li Hewlêrê tê lidarxistin.
Wezîrê Veguhastin û Gihandinê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Ano Cewher di daxuyaniyekê de amaje da: Di çarçoveya Lûtkeya Cîhanî ya Azadiya Olan de, ez tevlî hejmareka civînên fermî yên cuda cuda bûm ku ji hêla “IPP”yê ve ji bo mafên azadiya ol û bîr û baweriyan hatibûn rêkxistin.
Ano Cewher herwesa got: Bi Şêwirmendê Sereke yê Karûbarên Azadiya Olî ya Cîhanî li Wezareta Derve ya Amerîkayê û Komisyarên Komîsyona Amerîkayî ji bo Azadiya Olî ya Navneteweyî (USCIRF) Mark Walker re, me bi berfirehî danûstandin li ser wan qebxwaziyên mirovî kir ên ku rûbirûyî Xiristiyan, Êzîdî û hemî pêkhateyên olî û etnîkî yên din li Iraq û Sûriyeyê dibin.
Navbirî di pareka din a daxuyaniya xwe de got: Di civîneka fermî de bi Rêvebirê Desteya Hevpariyê ya Encûmena Nûnerên Amerîkayê ji bo Demokrasiyê (HDP) Derek Lighten û Cîgirê Rêvebir Leslie Reagan re, me behsa erkên wê desteyê kir, ku ji xurtkirina desthilatdariya demokratîk bi rêya misogerkirina şefafî, jêpirsîn, serweriya qanûnê, pirrengî û parastina mafên kêmaniyan, herwesa avakirina şiyanên parlamentoyê bi rêya piştgirîkirina parlamenteran di pêşxistina danana qanûnan û xebata komîteyan û xurtkirina çavdêriya li ser desthilata bicihanînê.
