Mesrûr Barzanî û Balyozê Hengaryayê girîngiya xurtkirina têkiliyên dualî tekez kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Balyozê Hengaryayê tekez li ser girîngiya xurtkirina têkiliyên dualî kir, herwesa li ser zêdetir pêşxistina têkiliyan di navbera Herêma Kurdistanê û Hengaryayê de hevnerîn bûn.
Nivîsîngeha Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxuyaniyek parve kir û tê de got ku, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 15ê Sibata 2026ê) pêşwaziya Balyozê Hengaryayê li Iraqê Osame Îbrahîm Nefah kir.
Di wê daxuyaniyê de hat got ku, her du alî li ser zêdetir pêşxistina têkiliyên di navbera Herêma Kurdistanê û Hengaryayê de hevnerîn bûn, bi taybetî di warên bazirganî, enerjî, çand û xwendina bilind de.
Li gorî wê daxuyaniyê, Balyozê Hengaryayê silav û rêzên Serokwezîrê Hengaryayê gihandin Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û girîngiya xurtkirina têkiliyên dualî di warên cuda cuda de jî tekez kir.
Nivîsîngeha navbirî amaje jî da ku, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê spasiya Hengaryayê kir ji ber piştgiriya wê wekî parek ji Hevpeymaniya Navneteweyî ya li dijî DAIŞê, herwesa xwesteka Herêma Kurdistanê jî ji bo pêşvebirina têkiliyên di navbera Herêma Kurdistanê û Hengaryayê de tekez kir.