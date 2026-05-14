Li Efrînê beşên nû yên Zanîngeha Helebê tên vekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Berpirsê herêma Efrînê Xeyro Dawûd û Serokê Zanîngeha Helebê Dr. Mihemed Osama Reidûn li navenda serokatiya zanîngehê civiyan. Di hevdîtinê de mijara sereke, vekirina fakulte û beşên nû yên zanîngehê li herêma Efrînê bû.
Li gorî nûçeya Ragihandina Efrînê, di civînê de rêveberê têkiliyên giştî yê îdareya herêmê û hejmarek akademîsyenên ji Efrînê jî amade bûn. Armanca van hewildanan ew e ku perwerdeya bilind li herêmê were xurtkirin û derfetên akademîk ên nû ji bo xwendekar û ciwanên Efrînê werin peyda kirin.
Beşdarên civînê bal kişandin ser giringiya firehkirina binesaziya perwerdehiyê û dabînkirina pisporiyên cuda yên zanîngehê. Hat destnîşankirin ku ev pêngav dê xizmeta geşepêdana zanistî û çandî bike û piştgiriyê bide pêşketina mayînde ya li herêmê.
Ev hevdîtin wekî beşek ji xebatên berdewam ên ji bo pêşxistina sektora perwerdeya zanîngehê li herêma Efrînê û bersivdana daxwazên xwendekar û saziyên akademîk tê nirxandin.