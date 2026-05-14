Hunera deqa li ser çerm: Bilge Yildiz yekem pêşangeha li Mêrdînê vedike
Navenda Nûçeyan (K24) – Yekem pêşangeha taybet a Bîlge Yildiz ya bi navê Duality and Life Path/ Dualayenî û Rêça Jiyanê di navbera 16ê Gulan û 16ê Hezîranê de li Medreseya Zîncîriye ya Mêrdînê deriyên xwe ji bo hunerhêzan vedike.
Hunermenda ku bi teknîka deqê ya li ser çerm yek bi yek berhemên xwe dineqişîne, jiyana mirovan ji ser dualayenî ve dihûne. Ev proseya ku ji kokê xwe digihînê veguherînê, di pêşangehê de bi rêya qonaxên cuda pêşkêşî bîneran tê kirin.
Duality and Life Path / Dualîte û Rêça Jiyanê, wekî yekemîn pêşangeha berfireh a Bilge Yildizê derdikeve pêş; hunermend di vê berhemê de teknîka deqê ji sînorên wê yên kevneşopî derdixîne û dîsîplînên cuda di nava ahengekê de tîne bal hev.
Hunermend di berhemên xwe de çermê heywanan wekî rûyê hunerî bi kar tîne; bi vî rengî, bi rênîşandana motîfên Anatolyayê, pêbendbûnên dîrokî û koka çandî ji nû ve zindî dike.
Dualayenî û Rêça Jiyanê
Dualîte û Rêça Jiyanê, serpêhatiya mirovî ne wekî xeteke rast, lê wekî qadeke ku tê de hêzên dijber di nav hev de hûnandî ne, digire dest.
Pêşangeh; ji kokê heta bi berzî û derbasbûna sînoran dirêj dibe. Bêgunehî û tirs, kontrol û sînor, nêzîkayî û hilweşîn—her qonax rageşiya xwe ya taybet dihewîne.
Ev pêşangeh behsa biyografiyekê nake; mîmariya hevpar a rewşa "bûn"ê ava dike. Tiştê ku derdikeve holê ne çareseriyek lê belê yekbûn û gihîştineke kamil e.