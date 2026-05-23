Naveroka civîna Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Mihemed Helbûsî
Navenda Nûçeyan (K24) – Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxuyaniyeke derbarê civîna Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Serokê Partiya Teqedumê Mihemed Helbûsî belav kir û ragihand, Helbûsî piştevaniya xwe bo mafên destûrî yên xelkê Kurdistanê tekez kiriye.
Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxuyaniyek belav kir û tê de amaje bi wê yekê kir ku êvariya îro Şemiyê, 23yê Gulana 2026an, Serokwezîr Mesrûr Barzanî li Bexdayê ligel Serokê Partiya Teqedumê Mihemed Helbûsî civiya.
Li gorî daxuyaniyê, Serokê Partiya Teqedumê kêfxweşiya xwe bi serdana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê bo Bexdayê nîşan da û piştevaniya xwe û partiya xwe bo mafên destûrî yên xelkê Kurdistanê û çareserkirina kêşeyên navbera Herêma Kurdistanê û Hikûmeta Federal li ser bingeha destûrê tekez kir.
Serokwezîr spasiya piştevaniya Serokê Partiya Teqedumê kir û tekezî li ser giringiya bihêzkirina hevkarî û hevahengiya navbera hêz û aliyên siyasî kir, bi armanca parastina maf û berjewendiyên hemû hevwelatî û pêkhateyên Iraqê.