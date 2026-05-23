Siyasî

Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Muhsin Mendelawî civiyan

Kurdistan Mesrûr Barzanî Bexda Muhsin Mendelawî

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîr Mesrûr Barzanî û Muhsin Mendelawî tekezî li ser pêwîstiya pêşxistina hevkarî û hevahengiya hevbeş a navbera partî û aliyên siyasî yên Iraqê ligel Herêma Kurdistanê kir.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 23ê Gulana 2026an, danê êvarê ligel Serokê Hevpeymaniya Esas a Iraqî Muhsin Mendelawî civiya.

Di civînê de tekezî li ser pêwîstiya pêşxistina hevkarî û hevahengiya hevbeş a navbera partî û aliyên siyasî yên Iraqê ligel Herêma Kurdistanê, ji bo çareserkirina kêşeyan û derbaskirina astengan hat kirin.

 
 
Kurdistan24 ,