Li Kerkûkê konserteka taybet bo rêzgirtina li hunermendan hat lidarxistin
Navenda Nûçeyan (K24) - Ji aliyê Komeleya Huner û Wêjeya Kurdî ya Kerkûkê ve, bi hevparî ligel Pirtûkxaneya Karêzê, konserteka taybet bo rêzgirtina li hunermendan li Pirtûkxaneya Karêzê ya bajarê Kerkûkê bi rê ve çû.
Rêveberê Komeleya Huner û Wêjeya Kurdî ya Kerkûkê Star Ezîz îro (Înî, 19ê Hezîrana 2026ê) ji Kurdistan24ê re got: "Ev konsert bi tenê helkeftineka muzîk û stranan nebû, belkî çalakiyeka hunerî û rewşenbîrî bû ku me tê de karî rêzê li xwedî behre û afirîneran bigirin û girîngiya hunerî wekî pişkeka bingehîn a jiyana civakî berçav bikin. Herwesa bihadana bi hunermendan û afirandina derfetan bo derketina şiyanên nû yek ji sedemên girîng e bo parastina rihê rewşenbîrî û bihêzkirina livîna hunerî li Kerkûkê."
Star Ezîz herwesa got: "Huner bi tenê alavek bo jîn û jiyareka xweş nîne, belkî zimanekî bibandor e bo veguhastina kultûrî, parastina nasnameyê û çêkirina peywendiyeka zindî di navbera nifşan de. Ji ber vê çendê jî, divê zêdetir cî û derfet bo hunermendên ciwan bên peydakirin, da ku bikarin berhem, fikir û dengê xwe bigihînin û pişkdariyeka bibandor di jiyana hunerî û civakî de bikin."
Navborî behsa pişkeka girîng a çalakiyê dike û dibêje: "Piştî wê, pişkeka taybet a konsertê hat terxankirin bo rêzgirtina li hunermendê ciwan Raman Xembar Sebah; hunermendek ku di jiyê ciwantiya xwe de kariye cîyê xwe di nav qada hunerî de mîsoger bike.
Di wê pişkê de behsa destpêka rêya wî ya hunerî û wan ezmûn û pêngavan hat kirin ên ku ew gihandiye destkeftiyan, bi taybetî serkeftina wî wekî yekemê bernameya 'Kurdistan Kids Voice'; destkeftiyek ku bû sedema zêdetir naskirina wî û bo berdewambûna wî di qada hunerî de palderekê girîng bû."
Rêveberê Komeleya Huner û Wêjeya Kurdî ya Kerkûkê amaje jî da: "Di pişka hunerî ya wê konsertê de, hejmareka pêşkêşkirinên muzîk û stranan hatin lidarxistin ku di rewşeka ahengî û tije hest de bo amadebûyiyan hatin pêşkêşkirin. Karlêka erênî di navbera hunermend û amadebûyiyan de çê bû û pişkdarî û paldanên wan wesa kir ku ew konsert ji sînorê çalakiyeka fermî derbaz bibe û bibe helkeftinek bo hevsozî, nasandina behreyan û bihêzkirina peywendiyên hunerî."
Star Ezîz behsa rola Kerkûkê di çalakiyên hunerî de jî kir û got: "Herwesa Kerkûk, wekî yek ji bajarên xwedî dîrok û piralî yên huner û rewşenbîrî, pêdivîtî bi berdewamkirina bi van çalakiyan heye; ji ber ku dikarin cîyekî bo vedîtina behreyên nû û piştgirîkirina hunermendên ciwan peyda bikin."
Ev konsert di dawiyê de bi tenê rêzgirtina li hunermendekî nebû, belkî bo hemî hunermendên Kerkûkê peyameka sipasî û rêzlêgirtinê bû; peyamek ku tekez li ser wê yekê kir ku pêşxistina hunerî û piştgirîkirina afirandinê bo parastina rihê rewşenbîrî û çêkirina paşerojeka zindîter bo civakê pêngaveka girîng e.