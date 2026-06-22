Li Çemçemalê Festîvala Fîlman a Jenosîdê dest pê kir
Çemçemal (K24) – Li bajarê Çemçemalê yê ku wekî navenda şehîd û qurbaniyên karesata Anfalê tê naskirin, Festîvala Fîlman a Jenosîdê hat lidarxistin. Di festîvalê de 43 fîlmên navxweyî û navdewletî tên nîşandan ku piraniya wan behsa trajediyên gelê Kurd û sûcên li dijî mirovahiyê dikin.
Festîvala ku li Hola Rewşenbîrî ya Çemçemalê birêve diçe, sê rojan berdewam dike. Di festîvalê de, fîlmên ji herêmên cuda yên mîna Başûr û Navenda Iraqê, Tirkiye, Îran û Rojavayê Kurdistanê beşdar in. Armanca sereke ya çalakiyê ew e ku bi rêya hunera sînemayê, bîreweriya civakî û dîrokî ya qurbaniyan bê parastin.
Yek ji beşdarên herî balkêş ên festîvalê, Hasan Taqane bû ku bi xwe rizgarbûyekî karesata Anfalê ye. Taqane bal kişand ser kêmbûna belgeyên dîtbarî yên dema Enfalan û got: "Mixabin derbarê Anfalê de pir kêm dîmen û wêneyên vîdyoyî di destê me de hene. Ji bo ku em çîrokên qurbaniyan bigihînin nifşên nû û cîhanê, pêdiviya me bi fîlm û belgefilmên sînemayî heye da ku ew valahî bê dagirtin."
Serokê Komîteya Bilind a Jûriyê Muhsin Edîb di dema festîvalê de axivî û bal kişand ser giringiya sînemayê di belgekirina jenosîdan de. Edîb diyar kir ku sînema ne tenê ji bo vegotina çîrokan e, lê ew di heman demê de amûrekî giring e ji bo parastina rastiyan û rêgirtina li dubarebûna tawanên jenosîdê.
Çemçemal: Dengê qurbaniyan
Bajarê Çemçemalê ku salane bîranînên Enfalan bi xemgîniyeke mezin birêve dibe, vê carê bi rêya huner û sînemayê êş, berxwedan û jiyana qurbaniyên jenosîdê pêşkêşî bîneran dike. Amadekarên festîvalê hêvî dikin ku ev çalakî bibe sedema naskirina zêdetir a doza Kurd di qada navdewletî de.