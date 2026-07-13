Daxuyaniyek ji ofîsa Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê
Navenda Nûçeyan (K24) – Di çarçoveya hevkariya navbera Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî de, 358 kîlogiram zêrê ku hatibû desteserkirin, radestî hikûmeta fîderal hat kirin.
Ofîsa Serokwezîrê Herêma Kurdistanê îro 13’ê Tîrmeha 2026’an, derbarê rûbirûbûna gendeliyê û parastina samana giştî daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de hat ragihandin, bi fermana Mesrûr Barzanî, hevahengiyeke bi hêz di navbera saziyên ewlehiyê yên Herêmê û hikûmeta federal de dest pê kiriye.
Li gorî daxuyaniyê, Serokwezîr Mesrûr Barzanî Wezareta Navxwe û Encûmena Ewlehiya Herêma Kurdistanê erkdar kiriye ku ligel saziyên peywendîdar ên Bexdayê, ji bo girtina gendelkarên ku destê wan di talankirina malê giştî de heye, kar bi hev re bikin. Di encama vê hevkariyê de di demên dawî de gelek gendelkar hatin girtin û bîrên mezin ên pere, zêr û milkan hatin vegerandin bo xezîneya dewletê.
Ofîsa Serokwezîr aşkere kir, di çarçoveya vê hewldanê de, aliyên peywendîdar ên Herêma Kurdistanê 358 kîlogiram zêrê ku di encama operasyonan de hatibû destserkirin, radestî Desteya Destpakiyê ya Iraqê kirine.
Di dawiya daxuyaniyê de hat destnîşankirin, Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê di rûbirûbûna gendeliyê de bibiryar be. Hat gotin ku ev hevkariya ligel hikûmeta fîderal dê berdewam bike, da ku sînorek ji bo hedirkirina samana giştî bê danîn û serweriya qanûnê li her derê bibe bingeh.