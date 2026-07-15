Iraq: Dema wergirtina genimê cotkarên Kurdistanê hat dirêjkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Birêvebirê Giştî yê Bazirganiyê li Herêma Kurdistanê ragehand ku, bi hevahengî ligel Wezareta Bazirganiyê ya Îraqê, biryar hat dan ku dema wergirtina genimê cotkaran heta 18ê vê mehê bê dirêjkirin. Ev jî di demekê de ye ku heta niha 96% ya rêjeya genim a bo Herêma Kurdistanê hatibû diyarkirin, radestî sayloyan hatiye kirin.
Birêvebirê Giştî yê Bazirganiyê li Herêma Kurdistanê Newzad Şêx Kamil îro (Çarşem, 15ê Tîrmeha 2026ê) di daxuyaniyekê de bo Kurdistan24ê aşkere kir ku ji ber ku li berahiyê dema destpêkirina wergirtina genim li sayloyan paş ketibû, bi hevahengî ligel hikûmeta federal dema wergirtinê heta 18ê vê nmehê hat dirêjkirin.
Newzad Şêx Kamil bang li cotkarên ku heta niha genimê xwe radest nekiriye kir ku di vê dema diyarkirî de serdana sayloyan bikin, daku berhemên xwe radest bikin.
Rêje û Amara Genimê Hatiye Wergirtin
Pêvajoya wergirtina genim bi rengekê serkeftî bi rê ve diçe û li gorî amarên fermî, heta niha 372 hezar û 780 tonên genim radestî sayloyan hatine kirin ku parvebûna wan bi vî rengî ye:
Parêzgeh - Rêjeya Hatiye Wergirtin (Ton)
Silêmanî: 142.198 ton
Hewlêr: 119.755 ton
Dihok: 110.826 ton
Hejmara Giştî: 372.780 ton (%96ê rêjeya diyarkirî)
Birêvebirê Giştî yê Bazirganiyê ron jî kir ku Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi xwe rasterast li ser xetê ye û lîjneyeka taybet raspartiye ku wî genimê zêde yê cotkaran ku ji derveyî sayloyan dimîne, li ser asta navxweyî bê kirîn. Ev jî bi rêya du kompaniyên nîştimanî li Kurdistanê ku di dema yek heta du mehan de bê bicihanîn.
Li dû gotinên Newzad Şêx Kamil, her di vê çarçoveyê de; ji bilî wan her du kompaniyên, bi fermana Serokê Hikûmetê; daxwaz ji Desteya Veberhênanê, Wezareta Çandinê û Wezareta Bazirganiyê hatiye kirin ku lîjneyeka bilind çê bikin, daku bazirgan û kompaniyan pal bidin bo kirîna genimê mayî û hêsankariyên pêdivî bo hinardekirina wî genimî bo derveyî welat bikin. Di vê çarçoveyê de:
- Heta niha zêdetir ji 11 kompaniyan navên xwe tomar kirine û razîbûna Encûmena Wezîran bi dest xistiye.
- Ev kompanî dê rasterast piştî bidawîbûna pêvajoya sayloyên hikûmî, dest bi kirîna genimê cotkaran bikin.
Pêvajoya wergirtina genim ji 10ê Hezîrana 2026ê ve di nav 13 sayloyan de hatiye destpêkirin. Hikûmeta Îraqê bo vî werzî biryara wergirtina 400 hezar tonên genim ji cotkarên Herêma Kurdistanê dabû; bi rengekî ku 292 hezar ton bi nirxê 700 hezar dînaran bo her tonekê (di çarçoveya plana çandinê de) û 108 hezar tonên din jî bi nirxê 500 hezar dînaran bo her tonekê (ji derveyî planê) bê wergirtin.