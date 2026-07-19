Pasdarên Îranê li Tengava Hurmizê êrîşî du keştiyan kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Artêşa Pasdaran a Îranê ragihand ku wan li Tengava Hurmizê du keştî kirine amanc û du keştiyên din jî piştî hişyariyan neçarî paşvekişandinê kirine. Di beramber de, Amerîkayê tekez kir ku ew dorpêça deryayî ya li ser Îranê bi tundî berdewam dikin.
Artêşa Pasdaran a Îranê îro (Yekşem, 19ê Tîrmeha 2026ê) di daxuyaniyekê de aşkere kir: "Her çar keştiyan sîstema xwe ya deryavaniyê vemirandibû û bi piştgiriya Amerîkayê bizav dikir ku di rêyeke neewle re di Tengava Hurmizê re derbaz bibin."
Pasdarên Îranê tekez jî kir ku hêzên wan kontrola tam a tengavê di destê xwe de girtiye û hişyarî da: "Îranê berî niha jî ragihandiye ku tu dilopên petrol, gaz an peyîna kîmyewî bêyî destûra Tehranê di Tengava Hurmizê re derbaz nabin. Ew keştiyên ku bi daxuyaniyên Amerîkayê dixapin û rêyên neewle hildibijêrin, dê bi piştrastî rûbirûyî rûdan û lêdanê bibin."
Helwesta Amerîkayê û Guhertina Rêya Keştiyan
Ji aliyê xwe ve, Fermandariya Navendî ya Hêzên Amerîkayê (CENTCOM) li ser rewşa tengavê daxuyaniyek belav kir. CENTCOMê aşkere kir ku ji duhî (18ê Tîrmehê) ve wan rêya 5 keştiyên bazirganî guhertiye û keştiyeke din jî ji ber sedemên ewlehiyê pûç kirine.
Fermandariya Navendî ya Amerîkayê tekez li ser stratejiya xwe ya serbazî jî kir û ragihand: "Hêzên Amerîkayê bi tundî û bi biryarbûneke mezin ve li ser sepandina dorpêça deryayî ya li ser Îranê berdewam in."
Ev alozî nîşana qonaxeke nû û metirsîdar e ji şerê deryayî û aborî yê rasterast di navbera Waşinton û Tehranê de, ku bandoreke rasterast li ser tevgera bazirganiya navdewletî û bihayê enerjiyê li cîhanê dike.