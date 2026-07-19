Mesrûr Barzanî: Em dê xizmetkariyan bigihînin tevahiya deverên Herêma Kurdistanê
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku ew dê li ser bicihanîna projeyên avadanî û xizmetkariyê berdewam bin, daku xizmetkarî bigihin hemî dever û pişkên cuda cuda yên Herêma Kurdistanê.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 19ê Tîrmeha 2026ê) di merasîmeka taybet de "Projeya Ava Balinda - Barzan" vekir û xist ber xizmeta welatiyan.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser hesabê xwe yê tora civakî ya “X”ê daxuyaniyek weşandiye û tê de hatiye: "Îro me projeyeka stratejîk a avê bo 53 gundên girêdayî sînorê qezayên Mêrgesor, Akrê û Xelîfanê vekir, ku ev proje dê asayîşa ava paqij a deverê bo 20 salên bê misoger bike."
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê tekez jî kir ku ew dê li ser bicihanîna van projeyan berdewam bin û armanca wan a serekî ew e ku kar bikin, daku xizmetkariyên bingehîn bigihînin hemî pişkên Herêma Kurdistanê.
ئەمڕۆ پڕۆژەیەکی ستراتیژیی ئاومان بۆ 53 گوندی سنووری شارۆچکەکانی مێرگەسۆر، ئاکرێ و خەلیفان کردەوە، کە ئاسایشی ئاوی ناوچەکە بۆ 20 ساڵی داهاتوو مسۆگەر دەکات.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 19, 2026
لەسەر ئەم پڕۆژانە بەردەوام دەبین و کار دەکەین خزمەتگوزاری بگەیەنینە هەموو بەشەكانی هەرێمی كوردستان.