Oytun Orhan: Tüm aktörler operasyona karşı

ANKARA (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rojava ve Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik gerçekleştirilen “Pençe-Kılıç hava harekatının” ardından kara operasyonunun da başlayacağını belirtti.

Erdoğan, "En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde bu çizgiyi olması gereken yerlere çekmemize kimse mani olamaz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" şeklinde konuştu.

ORHAN: ABD, İRAN VE RUSYA İTİRAZ GELİŞTİRİYOR

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik olası kara operasyonu hakkında K24’e konuşan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Uzmanı Oytun Orhan, “Suriye krizinde etkili tüm aktörlerin bu operasyona karşı olduğunu söyleyebiliriz” diyerek, şunları ifade etti:

“Amerika, Rusya, İran ve Suriye böyle bir operasyonun gerçekleşmesi konusunda itiraz geliştiriyor. Ama şu anda ne Amerika’nın ne de İran ve Suriye rejiminin böyle bir operasyonu engelleyecek ne askeri kapasitesi (sahada) var ne de Türkiye’yi farklı alanlardan sıkıştırıp geri adım atmaya zorlayacak bir argümanı var. Amerika’nın böyle bir operasyon sonrasında elindeki tek argüman ekonomik yaptırımlar veya F-16 satışlarının iptali olabilir.”

“RUSYA’NIN MÜDAHALE ETMEYECEĞİ KANAATİNDEYİM”

Batının muhtemel bir siyasi veya ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi tepkisi ve yaptırımların uygulanması ihtimali olduğunu dile getiren Orhan, “Türkiye’nin bu riskleri çok fazla dikkate almaksızın bu operasyonu yapacağını, alandaki hareketlilikten de görebiliyoruz. Rusya’nın Türkiye’nin fazla ilerlememesi konusunda bir zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum ama Ukrayna’daki savaştan dolayı Rusya’nın da müdahale etmeyeceği kanaatindeyim. O yüzden Türkiye şu anda operasyon için çok uygun bir zemin ve şartların olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte İran ve Suriye’nin askeri ve siyasi açıdan YPG’ye destek vermeyeceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“KOBANİ’NİN KAYBEDİLMESİ SONUN BAŞLANGICI OLUR”

“Operasyonun başlangıcı Tel Rıfat olursa daha kısa ve risksiz olacağını gözlemliyoruz” diyen Orhan, şunları kaydetti:

“Minbiç daha geniş bir alan olduğu için riskli bir bölge ve dolayısıyla kayıpların biraz daha fazla olacağı ve sürenin uzayabileceği bir yer. Esas yer Kobani olması durumunda en büyük direnç burada sergilenecektir. Çünkü Kürt güçleri için Kobani’nin kaybedilmesi psikolojik bir yıkımın yanında, sonun başlangıcı olacaktır. Bunun dışında batının da Kobani konusunda önemli bir hassasiyeti var. Sadece Kobani hedef alınırsa sadece sahada değil uluslararası alanda da yine Türkiye için daha fazla riskler ortaya çıkabilir Amerika ve Avrupa’nın tepkileri bağlamında.”

IŞIK: KARA HAREKATINA HAVA DESTEĞİNE DE İHTİYAÇ OLUR

K24’e konuşan Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Güvenlik Uzmanı Mithat Işık da söz konusu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Fırat'ın batısında YPG'nin etkili olabileceği iki bölge bulunuyor. Birisi Tel Rıfat, diğeri Münbiç. PYD/YPG Afrin'deki birliklerimizi El-Bab ve Cerablus bölgesindeki birlikleri taciz ediyor. O yüzden kara operasyonunun önceliği Tel Rıfat ve Münbiç olacaktır. Daha sonra eğer Amerika Kamışlı ve Kobani’deki YPG unsurlarını daha güneye çekmezse bu bölgelere de operasyon olacaktır. Tabi bu kara operasyonlarının başarılı olması için hava desteğine de ihtiyaç vardır.”

Mithat Işık, “Fırat'ın batısındaki hava sahasının kontrolü Ruslara ait, Fırat'ın doğusundaki hava sahası kontrolü ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Bizim, buralarda hava harekâtı yapmamız için bu iki ülkeyle koordineli hareket etmemiz lazım. Şu gün şu ay olacak diye düşünmemek lazım. Şartların uygun olduğu bir dönemde her an yapılabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri ikmal, mühimmat ve lojistik açısından şu anda harekata hazır durumda ve her an başlayabilir” diye konuştu.