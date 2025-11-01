Yedi Türkmen parti ve oluşumundan KDP’ye seçim desteği

1 saat önce

Yedi Türkmen parti, yaklaşan Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) destek vereceğini açıkladı.

Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet yürüten yedi Türkmen parti ve oluşum, 1 Kasım Cumartesi günü yayınladıkları ortak bildiriyle, 11 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanan Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan KDP’ye destek vereceklerini açıkladı.

“Türkmen partilerinin Irak seçimlerine ilişkin açıklaması” başlığıyla yayınlanan bildiride, Kürdistan ve Türkmen halkları arasında her zaman kardeşlik ve birlik çerçevesinde var olan "derin tarihi bağlar" vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi'nin "farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşama örneği" olarak nitelendirildiği bildiride, Türkmenlerin hak ve taleplerini sürekli destekleyen Başkan Mesud Barzani'nin rolünden övgüyle bahsedildi.

Bildiride, Türkmen Kalkınma Partisi, Türkmen Demokrasi Partisi, Türkmen Demokratik Hareketi, Türkmen Ulusal Kurtuluş Partisi, Türkmen Kültür Hareketi, Türkmen Liberal Hareketi ve Kerkük Türkmen Gazang Partisi’nin ismi yer aldı.

Söz konusu bildiride, tüm Türkmen seçmenlere KDP listesine oy vermeleri çağrısı yapılarak, KDP’nin Bağdat'taki temsilcilerinin "tüm toplumların hak ve taleplerini güçlü bir şekilde savunabileceğini ve Kürt halkı ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin en yüksek çıkarlarını koruyabileceğini" vurgulandı.