Ukrayna, Moskova bölgesindeki petrol boru hattına saldırdı

1 saat önce

Ukrayna ordusu, Moskova yakınlarındaki 400 kilometrelik petrol hattına saldırı düzenlediğini ve gece boyunca Ruslara ait 223 İHA’dan 206’sını imha ettiğini duyurdu. Saldırılarda birçok kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişini yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın Moskova bölgesindeki petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Moskova bölgesinde yer alan "Koltsovoy" petrol boru hattına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtilirken, boru hattından Rus ordusuna petrol tedarik edildiği öne sürüldü

Açıklamada, "Kritik askeri altyapı tesisinin başarılı şekilde devre dışı bırakıldığı yer, Moskova bölgesinin Ramenskoye ilçesinde yer alıyor" bilgisine yer verildi.

Uzunluğu 400 kilometre olan petrol boru hattının hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Petrol boru hattı devre dışı bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mıkolayiv kentine misket başlıklı bir "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kim, saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece ülkeye 223 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna, 206 İHA'yı imha etti veya yönünü değiştirerek etkisiz hale getirdi.