Hakan Fidan yarın Irak'ı ziyaret edecek

25 dakika önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra su kaynakları, enerji ve güvenlik konularını görüşmek üzere yarın Bağdat’a gidecek.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan kısa süre önce, 10 Ekim 2025’te Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Su Kaynakları Bakanı Avn Diyab Abdullah’ı Ankara’da ağırlamıştı.

Fidan’ın, yarın (2 Kasım Pazar günü) Fuad Hüseyin’in davetine icabetten gerçekleştireceği Bağdat ziyareti, iki ülke arasında son dönemde hızla gelişen ilişkilerin devamı niteliğinde olacak.

Fidan'ın ziyaret vesilesiyle üst düzey Iraklı yetkililerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Bu görüşmelerde, Irak'la son dönemde hemen her alanda hızla gelişen ikili ilişkiler, Irak'ta istikrar, güven ve refahın pekiştirilmesine yönelik adımlar, 11 Kasım 2025'te düzenlenecek Irak Parlamento seçimleri dahil birçok konunun ele alınması bekleniyor.

Kalkınma Yolu Projesinin de gündeme gelmesi beklenen görüşmelerde, eylülde yeniden faaliyete geçen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ve enerji alanında yeni bir anlaşma olasılığı da gündemdeki konular arasında.

Fidan’ın görüşmelerde, bölgede istikrarın sağlanması için tarafların Gazze’deki ateşkese tam riayet göstermesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönündeki ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğine değinecek.

Irak’ın, Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamplarda ve cezaevlerinde bulunan vatandaşlarını geri alma yönündeki çalışmalarının, Suriye’nin güvenliği açısından önemli katkı sunduğu da ifade edilecek.

Türkiye ile tarihi ilişkilere sahip olan Irak, 2025’te de Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etti. Eylül ayı itibarıyla iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde Türkiye'den Irak'a yapılan ihracat 8 milyar 675 milyon dolar, Türkiye'nin bu ülkeden gerçekleştirdiği ithalat ise 3 milyar 231 milyon dolar oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2024'te Irak'a yaptığı ziyaret, ikili ilişkiler bağlamında bir dönüm noktası teşkil ederken, söz konusu ziyaret sırasında güvenlik, ticaret, sınır aşan sular, tarım, kültür ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanarak ikili işbirliğinin ahdi zemini kuvvetlendirildi.

Bu anlaşmalar arasında öne çıkan "Ortak İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması" kapsamında ihdas edilen Ortak Daimi Komiteler marifetiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortaklığın kurumsallaşması yönünde önemli bir mesafe kat edildi.

Bu tarihi ziyareti izleyen dönemde, karşılıklı üst düzeyli siyasi ve teknik temaslar daha da yoğunlaşarak devam etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin, 8 Mayıs 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı da gerçekleştirildi ve toplantı neticesinde 11 belge imzalandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, son olarak 26 Ocak 2025'te Bağdat’ı ziyaret etmişti.