Başkan Barzani: Milletin kendi kaderini özgürce belirlemesini istiyoruz

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, milletin kendi kaderini özgürce belirlemesini istediklerini belirtirken, Irak devletinin kurulmasının koşulu olan ortaklık, denge ve uyuşum ilkelerinin uygulanmaması nedeniyle sorunların son bulmadığını söyledi.

Başkan Barzani, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü (bugün), Duhok’ta çok sayıda din adamıyla bir araya geldi. Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin çeşitli konulara değindi.

Seçimleri halkın kendi kaderini belirlediği çok önemli bir süreç olarak nitelendiren Başkan Barzani, milletin kendi kaderini özgürce belirlemesini istediklerini, seçimleri kazanıp Kürdistan ve halkının haklarını savunmayı amaçladıklarını belirtti.

Başkan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) seçimlerde başarıyı mevki kazanmak için değil, gücünü ve oyunu herkese göstermek ve o güç ve oyla Kürdistan ile Irak halkının haklarını savunmak için istediğini dile getirdi.

Kürt halkına tarih boyunca dini veya etnik ayrım gözetmeksizin yapılan zulümden söz eden Başkan Barzani, Irak devletinin kuruluşundan bu yana, devletin kurulmasının koşulu olan ortaklık, denge ve uyuşum ilkelerinin hayata geçirilmemesi nedeniyle Irak’ın hala sorunlar ve karmaşalarla boğuştuğunu savundu.

“Kürdistan'ın bir arada yaşama ve hoşgörü kültürü çok gurur verici ve tüm dünyada konuşuluyor. Bu nedenle bu bizim için büyük bir zenginlik ve onu korumalı ve güçlendirmeliyiz.” diyen Başkan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2003'ten sonra birlikte yeni bir Irak inşa etmeye çalıştık. Kalıcı Irak Anayasası yazıldı ve sorunların çoğunun çözümü orada yer aldı. Bu anayasa uygulanırsa Irak'ın birçok sorunundan kurtulacağını düşündük, ancak ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Şimdi seçimlerden sonra bazı sadık partilerle bir anlaşmaya varıp, Irak’ın bu sorunlardan kurtulmasını umuyoruz. Adaylarımızdan ayrımcılık yapmadan tüm Iraklıları temsil etmelerini istedik.”

Kürdistan Bölgesi'nin refahı, hizmetleri ve kalkınmasından da söz eden Başkan Barzani, tarım, turizm ve sanayi alanların daha da geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Başkan Barzani ayrıca din adamlarına, dinen caiz olmayan ve ölümcül bir toplumsal hastalık olan uyuşturucunun tehlikeleri konusunda halkı ciddi şekilde bilinçlendirmeleri çağrısında bulundu.