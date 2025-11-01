Yeşil Irak Gözlemevi: Irak'ın üç aylık yağmura ihtiyacı var

3 saat önce

Yeşil Irak Gözlemevi, Irak'ta nehir ve barajlardaki su seviyesinin yükselmesi için üç aydan fazla yağışa ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Gözlemevinin 1 Kasım 2025 Cumartesi günü yayınladığı raporunda Irak'ta Dicle ve Fırat nehirlerinin su seviyesinin yükselmesi için üç aydan fazla yoğun yağışa ihtiyaç olduğu belirtilirken, barajlardaki suyun tükenmek üzere olduğu uyarısı yapıldı.

Irak Hükümetinin, siyasi ve ekonomik sorunlar ile çatışmalar nedeniyle su sorununu tamamen unuttuğu kaydedilen raporda, bu durumun kuraklığın sadece güney illerini değil, Bağdat'ın batısı ve kuzeyindeki bölgeleri ve diğer yerleri de etkilemesine neden olduğu ifade edildi.

Irak’ın, son 90 yılın en kötü kriziyle karşı karşıya kalırken, su sorununun en kötü dönemini yaşadığı belirtilen rapora göre Su Kaynakları Bakanlığı, Bağdat ve diğer illerde yağışların gecikmesi halinde önümüzdeki birkaç ayda su rezervlerinin yüzde 4'ün altına düşebileceğini belirtiyor.

Rapora göre yağmur, Dicle, Fırat, göletler ve barajlardaki su seviyelerinin yükselmesi sorununu çözmeyebilir, çünkü Irak'ın içme ve tarım için kullanabileceği üç aylık yağmura ihtiyacı var.

Türkiye’nin Irak’ı su salımı konusunda iki kere kulak ardı ettiği ve varılan anlaşmalara uymadığı kaydedilen raporda, Türkiye’nin, Irak'a gelecekte daha fazla siyasi, güvenlik ve ekonomik taviz vermesi yönünde baskı yapmayı amaçladığı değerlendirmesi yapıldı.