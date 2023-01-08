Son seçim anketi: İşte partilerin oy oranları

ORC Araştırma'nın 2023 Ocak ve 2022 Ocak anketi karşılaştırıldığında AK Parti, İYİ Parti ve TDP'nin oylarını artırdığı dikkat çekti, bazı partiler oylarını artırırken bir kısmı da yeni listede yok.