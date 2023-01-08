Son seçim anketi: İşte partilerin oy oranları
HABER MERKEZİ
Anket şirketleri 2023'ün ilk çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya başladı.
ORC Araştırma'nın Ocak 2022 anketiyle karşılaştırıldığında partilerin 1 yıllık karneleri nasıl oluşuyor?
AK Parti, ORC'nin Ocak 2022 anketinde 30,2 oy almış, partinin 2023'ün ilk araştırmasında oyunu yüzde 32'ye çıkardığı görülüyor.
CHP'nin aynı dönemde aldığı oy oranının 24,2'den 23,5'a gerilediği görülüyor.
İYİ Parti, iki anket arasında oyunu ciddi oranda artıran partilerden. Ocak 2022 anketinde yüzde 15,3 bandında görünen partinin 2023 ilk ay performansı: Yüzde 19,1
Anket karşılaştırmasında HDP'nin de belli ölçülerde oy kaybettiği görülüyor. Parti 2022 yılı başında 8,4 oy alırken 2023'ün ilk anketinde aldığı oy oranı 7,3 olarak gözüküyor.
ORC'nin Ocak 2023 - Ocak 2022 anketleri karşılaştırıldığında MHP'nin oy kaybı yaşadığı görülüyor. Partinin oyu bir yılda yüzde 8,5'tan yüzde 6,2'ye gerilemiş.
2022'nin Ocak ayında yüzde 3,1 oyu gözüken Gelecek Partisi'nin 2023 Ocak anket performansı ise, 2,9.
Deva Partisi'nin aynı dönem içinde oylarının 2,9'dan 2,5'e gerilediği görülüyor.
2022'nin Ocak ayında 1,6 bandında gözüken Saadet Partisi 2023'ün ilk seçim anketinde listede yer almıyor.
Türkiye Değişim Partisi 2022 Ocak ayında 1,4 olan oyunu 2023 başında 2,2'ye çıkardı.
Memleket Partisi de Saadet Partisi ile aynı kaderi paylaşıyor. 2022'nin ilk ayında 1,3 gözüken parti yeni seçim anketinde listede yok.
Bağımsız Türkiye Partisi'nde ibre çıkışı gösteriyor. 2022'ye 0,7 ile başlayan parti şu an 1,8 bandında.
Yeniden Refah Partisi 2022'ye 0,8 bandında girmişti. 2023'ün Ocak ayı anketinde Yeniden Refah da yok.
2022 anketinde Demokrat Parti 0,5 bandındaydı. Son seçim anketinde DP de listede kendine yer bulamayanlardan.