SOHR: Beşar Esad Moskova'da zehirlendi

32 dakika önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Rusya'ya kaçan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın zehirlendiği ve tedavi aldıktan sonra Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığını iddia etti.

SOHR tarafından yapılan açıklamada, Beşar Esad'ın, pazartesi sabahı Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir hastaneden ayrıldığı ve sağlık durumunun şu anda stabil olduğu kaydedildi.

Esad'ın hastanede kaldığı süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ile görüşmesine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, Esad'ın zehirlendiği ve bunun arkasında Rus hükümetini zor durumda bırakmak isteyen bir grubun olduğu iddia edildi.