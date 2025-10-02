Türkiye İran'a karşı BM yaptırımlarını dahil oldu

3 saat önce

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İran’ın nükleer programıyla ilişkili 20 kişi ve 18 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün (1 Ekim Çarşamba günü) Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına dayandırıldı.

7262 sayılı “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” uyarınca alınan kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşların, karara karşı BMGK’ya iletilmek üzere Denetim ve İşbirliği Komisyonuna başvurma hakkı bulunduğu belirtildi.

Karara göre İran’ın nükleer programının ana omurgasını oluşturan 20 kuruluş ve şirketin mal varlıkları donduruldu. Karar kapsamında, İran’ın nükleer faaliyetlerinde doğrudan rol oynadığı belirtilen 18 kişinin mal varlıklarının da dondurulmasına karar verildi.

Mal varlığı dondurulan kişiler:

Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad, Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar, Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari, Ghasem Soleymani

Mal varlığı dondurulan kuruluşlar:

İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC) ve İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company