MHP’li Fethi Yıldız’dan "Demirtaş" açıklaması: Bazı şeyler yapmak gerekir

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Selahattin Demirtaş’a yönelik tahliye beklentilerine ilişkin AİHM kararlarını hatırlatıp “Elbette bazı şeyler yapmak gerekir.” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi YIldız, katıldığı bir programda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında kendisine sorulan soruya yanıt verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Anayasa Mahkemesini (AYM) bağladığını ifade eden Yıldız, "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları var. AİHM kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum." açıklamasında buludu.

Yıldız, "Genel af olur mu?" sorusuna, "Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir." yanıtını verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 9 Temmuz 2025'te Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu belirterek, derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Mahkeme, Türkiye'ye karara itiraz etmesi için üç ay süre vermişti; bu süre 8 Ekim'de sona eriyor.

Ünlü Kürt siyasetçi ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davası kapsamında 2016 yılında tutuklanmıştı. Yaklaşık 9 yıldır cezaevinde tutuklu Demirtaş, aynı davadan 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.