İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine birçok ülke tepki gösterdi

31 dakika önce

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yaptığı askeri müdahaleye birçok ülke tepki gösterdi.

İsrail’in insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze Şeridi’ne yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na dün uluslararası sularda askeri müdahale gerçekleştirmesine, birçok ülke tepki gösterdi.

Küresel Sumud Filosu’na müdahale, Türkiye’nin yanı sıra aralarında Yunanistan, İtalya, Almanya ve Tunus’un da bulunduğu birçok ülkede protesto gösterilerine neden oldu.

Olayla ilgili olarak birçok ülkeden kınama ve endişe bildiren açıklamalar geldi.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sumud Filosuna ilişkin durumdan büyük endişe duyuyoruz. Olayda yer alan çok sayıda İngiltere vatandaşının aileleriyle irtibat halindeyiz ve durumun uluslararası hukuka uygun ve gemilerde bulunan herkesin haklarına gereken saygı gösterilerek güvenli bir şekilde çözülmesini beklediğimizi açık bir şekilde iletmek üzere İsrailli yetkililerle temas kurduk." denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "Filo tarafından taşınan yardım, sahadaki insani yardım kuruluşlarına teslim edilerek güvenli bir şekilde Gazze’ye ulaştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Malezya

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız yere alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep etmek için Katar Başbakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Mısır Cumhurbaşkanı ile doğrudan görüşmeler yaptım. Ekibimle ayrıca, gecikme olmadan acil müdahale sağlanması için ABD Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere kilit ortaklarla yakın temas halinde kaldık. İsrail rejimi tarafından işlenen vahşetlerin ve saldırgan eylemlerin derhal sona ermesi gerektiğini en güçlü şekilde yineliyorum." dedi.

Başbakan İbrahim, yaptığı ayrı bir açıklamada, "İsrail, bir insani yardım misyonunu engelleyerek yalnızca Filistin halkının haklarına değil, dünyanın vicdanına da saygısızlık ettiğini göstermiştir. Filo, kuşatma altındakiler için dayanışmayı, merhameti ve yardım umudunu temsil ediyor." sözlerini kullandı.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Pakistan, İsrail güçlerinin 40 gemilik Sumud Gazze Filosu’na yönelik alçak saldırısını şiddetle kınamaktadır. Bu barbarlık sona ermeli. Barışa bir şans tanınmalı ve insani yardım, ihtiyaç sahiplerine ulaşmalı." dedi.

BM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ise İsrail’e Gazze’ye uygulanan ablukayı derhal kaldırma ve tüm mümkün yollarla hayat kurtarıcı insani yardım malzemelerinin girişine izin verme çağrısı yaptı.

Türk, İsrail’in tarafsız insani yardım programlarının engellenmeden yürütülmesine onay vermesi gerektiğini söyledi.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan işçi sendikalarının İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını protesto etmek üzere genel grev kararı almasını eleştirdi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen 7. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine gelişi sırasında basın mensuplarına konuşan Meloni, "Bu yapılanın Filistin halkına bir fayda sağlamadığı yönündeki inancım devam ediyor. Diğer yandan, bunların İtalyan vatandaşları için birçok probleme neden olacağını düşünüyorum." dedi.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e filoda yer alan aktivistlerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, "İsrail hükümetiyle temas kurduk ve kendilerine uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve ölçülü hareket etme çağrısında bulunduk. Ayrıca gemilerde bulunan herkesin korunmasının garanti altına alınmasını istedik. Bildiğimiz kadarıyla bu yapıldı." dedi.

Sözcü, ayrıca İsrail’deki Almanya Büyükelçiliği’nin filodaki Alman vatandaşlarıyla iletişim kurmaya çalıştığı kaydedildi.

Güney Afrika

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İsrail’e Sumud Filosu’na yapılan müdahale ile alıkonulan Güney Afrikalı aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ramaphosa, "Küresel Sumud Filosu’nun durdurulması, İsrail’in Gazze’deki acıları hafifletmeyi ve bölgede barışı amaçlayan küresel dayanışma ve duyarlılığa karşı işlediği ciddi suçlardan bir başkası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Brezilya

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brezilya vatandaşları ve bir milletvekilinin de yer aldığı filoya müdahalesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, "İsrail hükümetinin barışçıl protestocuların haklarını ihlal eden ve güvenliklerini tehlikeye atan askeri eylemini kınıyoruz." ifadelerini kullnarak, gözaltına alınan aktivistlerin güvenliğinden İsrail’in sorumlu olduğunu vurguladı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, ise aralarında Brezilya Parlamentosu üyesi Luizianne Lins’in de bulunduğu 15 Brezilyalı aktivist hakkındaki endişelerini doğrudan İsrail’e ilettiklerini açıkladı.

Belçika, İsrail büyükelçisini istişarelere çağırdı

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Preveto, İsrail’in Küresel Sumud Filosu dahilindeki gemilere el koymasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, olaylar üzerine İsrail’in Brüksel Büyükelçisi’nin istişareye çağrıldığını açıkladı.

Belçika Parlamentosu’nda milletvekillerine hitap eden Prevot, "Gemilere el konulmuş olması ve bunun uluslararası sularda gerçekleşmiş olması kabul edilemez. Bu nedenle büyükelçiyi çağırdım." dedi.