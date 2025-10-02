New York'ta 9. Kürt Film Festivali düzenlendi

3 saat önce

New York'ta 9. Kürt Film Festivali çok sayıda Kürt ve Amerikalı gencin katılımıyla düzenledi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kürt Film Festivali, Kürt diasporası ve Amerikalı gençleri buluşturdu.

20-25 Eylül'de düzenlenen festivalde yüzlerce film arasından seçilen yaklaşık 30 belgesel ve kısa film gösterildi.

Filmler, Kürdistan'ın tarih, kültür ve siyasi durumunu yanıtmaktadır.

Festivale katılan Amerikalı kız, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Üçüncü kez katılıyorum. Bu sayede yaklaşık 75 Kürt filmini izlemiş oldum. Ayrıca burada düzenlenen kültürel etkinlik ve söyleşilere katılma fırsatım oldu. Özellikle Kürt tarihiyle ilgili çok şey öğrendim." sözlerini sarf etti.

Ezidi soykırımını konu alan bir filmle festivale katığını belirten bir Ezdidi kız ise, "Film sayesinde Ezidilerin yaşadığı trajedilerini buradaki insanlara aktarmaya çalıştım." dedi.

Her yıl Kürdistan'ın dört parçasından festivale gönderilen yüzlerce belgesel ve kısa filmden 25 ile 30'u özel jüriler tarafından seçilerek festivalde gösterilecek.