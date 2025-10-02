Süreç Komisyonu 13. kez toplandı

ÖHD Eş Genel Başkanları: "Umut hakkı demokratikleşmenin anahtarıdır"

2 saat önce

Komisyon toplantısına katılan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) umut hakkının demokratikleşmenin anahtarı olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 13’üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan ÖHD Eş Genel Başkanları Serhat Çakmak ve Ekin Yeter Moray, “umut hakkı”nın hayata geçirilmesinin demokratikleşme açısından kritik bir adım olacağının altını çizdi.

ANF'de yer alan habere göre Türkiye’de politik davaların tarihsel sürekliliğine dikkat çekerek, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanabilmesi için HSK üyelerinin belirlenme yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini belirten Çakmak, ayrıca, anadil hakkına dair çekincelerin kaldırılması ve çevreye zarar veren uygulamaların son bulması çağrısında bulundu.

Ekin Yeter Moray ise, umut hakkı uygulanırsa cezaevlerindeki siyasi tutsaklar açısından büyük bir adım atılmış olacağını vurguladı.

“Türkiye'nin demokratikleşmesi ve toplum sağlığı inşası için de çok önemli bir adım da sağlanmış olacak. Umut hakkı ile beraber tek seferde birçok hakkı ve demokrasi gelişmesini de kapısından geçirileceğini düşünüyorum. Cezaevlerinde bir insanlık krizi yaşanıyor.” diyen Ekin Yeter Moray, istisnai uygulamaların kural haline geldiğini belirterek, kayyım politikaları ve seçme-seçilme hakkının gasbını eleştirdi.