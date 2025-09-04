Bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Kayhan hayatını kaybetti

2025-09-04 08:42

İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, gittiği bir restoranda bıçaklanarak öldürüldü.

Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan 19 yaşındaki saldırgan sorguya alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, Çekmeköy'de bir restoranda bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, Kayhan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahsın olay yerinde yakalandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Basındaki haberlere göre Mustafa Can Gül'ün "kadına karşı şiddet," "ısrarlı takip" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından üç suç kaydının olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirlendi. Şüphelinin daha önce olayın yaşandığı restoranda iki yıl garsonluk yaptığı öğrenildi.