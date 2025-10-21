Neçirvan Barzani ve Tom Barrack: Bölgedeki sorunlar anlayışla çözülmeli

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgedeki sorunların diyalog ve anlayışla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin 21 Ekim Salı günü, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Suriye'deki durum ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede her iki taraf da, bölgedeki sorunların diyalog ve anlayışla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Barrack, Suriye'deki Kürt sorununun Şam ile çözümündeki rolünden dolayı Neçirvan Barzani'ye teşekkür ederek, olumlu rol oynamaya devam etmesini talep etti.