Portekiz'de katliam gibi kaza: 15 ölü, 18 yaralı

2025-09-04 08:57

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 5'i ağır 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı.

Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz Hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.