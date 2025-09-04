Politika

Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 4 Eylül 2025 Perşembe günü, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Burhanettin Duran, Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 17.00’de MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşeceğini kaydetti.

 

 
Kurdistan24 ,
