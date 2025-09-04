Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 4 Eylül 2025 Perşembe günü, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Burhanettin Duran, Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 17.00’de MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 4, 2025
Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir.