Başkan Barzani: Kürdistan her zaman bir arada yaşama yeri olacak

2025-09-05 14:09

Başkan Mesud Barzani, Peşmerge’nin her zaman insan haklarını, özgürlüğü ve demokrasiyi savunacağını belirterek, Fransa ve halkının her zaman Kürdistan halkının kalbinde olacağını söyledi.

Başkan Barzani, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris’teki Andre Citroën Parkında, Peşmerge Caddesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Paris'te Peşmerge'nin adının bir sokağa verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Paris’te Peşmerge Caddesi’nin açılışının yapıldığı bu günü Kürdistan halkı için tarihi bir gün olarak nitelendiren Başkan Barzani, Fransa’nın tarih boyunca Kürdistan halkına karşı insani ve dostane bir tavır sergilediğini söyledi.

Fransa’nın, Kürt davasını her zaman desteklediğini ve Avrupa'da Kürdistan Enstitüsünün açılmasına izin veren ilk ülke olduğunu dile getiren Başkan Barzani, “Peşmerge kutsal bir görev üstlenmiştir, ancak bugün Peşmerge'ye gösterdiğiniz saygı, Peşmerge mücadelesine ve Fransız halkı ile Kürdistan halkı arasındaki dostluğa olan saygınızı yansıtmaktadır.” dedi.

“Kürdistan her zaman bir arada yaşamanın yeridir ve Peşmerge her zaman insan haklarını, özgürlüğü ve demokrasiyi savunacaktır.” diyen Başkan Barzani, “DAİŞ’e karşı verilen mücadelede 12 bin Peşmerge şehit oldu ve yaralandı. Peşmerge bu savaşta hem kendisi hem de Kürdistan halkı için büyük bir egemenlik elde etti.” ifadesini kullandı.

Fransa'nın Kürt davasına tutumunun değişmemesinin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Barzani, Fransa ve halkının her zaman Kürdistan halkının kalbinde olacağını vurgulayarak, “Yaşasın Paris, yaşasın Erbil, yaşasın Fransız ve Kürt halklarının dostluğu." diye konuştu.

Konuşmasında Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'dan söz eden Başkan Barzani, “François Mitterrand, 1992'de beni karşılayan ilk Avrupa cumhurbaşkanıydı. Bu benim için bir gurur kaynağı. Kürdistan halkının kurbanları için gözyaşı döken ilk Avrupalı ​​kadın da François Mitterrand'ın eşi Danielle Mitterrand'dı. Bu tavırlarını asla unutmayacağız.” sözlerini sarf etti.

Peşmerge’nin rolünden söz eden Başkan Barzani, “Peşmerge, Irak savunma teşkilatının bir parçasıdır. Kürt gücü, Irak'ın tamamını savunmakta, ülkeyi ve dünyayı terörizmden koruyor. Bu kutsal görevi yerine getirmek büyük bir şeref ve gururdur.” açıklamasını yaptı.