Anne Hidalgo: Paris'teki Peşmerge yolu kardeşliğin ve özgürlüğün simgesi

2025-09-05 15:27

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bugün Paris'in 15. bölgesinde "Peşmerge" adı verilen yolu açılışının, Fransa halkı ve hükümetinin Kürtler ve Peşmerge ile arasındaki dostluğu yansıttığını söyledi.

Anne Hidalgo, 5 Eylül 2025 Cuma günü, Paris’teki Andre Citroën Parkında, Peşmerge Caddesi’nin açılış töreninde konuştu.

Kürt halkının dostluk ve sevgisinin Fransız halkına aktarılmasının önemine vurgu yapan Anne Hidalgo, “Kürt milletinin savaşı özgürlüğün ve kadın-erkek eşitliğinin simgesidir. Biz her zaman bunun için çabalıyoruz çünkü bu eşitliğin bizim üzerimizde çok büyük etkisi var.” dedi.

Paris Belediyesinde Peşmergelere, Kürt savaşçı kadın ve erkeklerine ve Kürt halkıyla olan dostluklarına bir saygı duruşu niteliğinde aldıkları kararı yaşatmak için caddeye Peşmerge ismini verdiklerini belirten Anne Hidalgo, Paris'in mücadele ettiği eşitlik ve insan hakları ilkelerine vurgu yaptı.

Anne Hidalgo, Peşmerge’nin DAİŞ’le savaşta olduğu 2015 yılında Kürdistan Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyareti anlatan Anne Hidalgo, “Kürdistan Bölgesi'ne, özellikle Erbil'e geldiğimde, siz Peşmergeler DAİŞ’e karşı savaşıyordunuz. Oraya, cesaretiniz ve verdiğiniz mücadele için size teşekkür etmek için geldim, çünkü biz de Paris'te sizin burada verdiğiniz aynı savaşla karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Başkan Barzani’nin liderliğine olan hayranlığını da dile getiren Paris Belediye Başkanı, “Peşmergelerden oluşan kahraman savaşçılarınız var. Irak'a gelip sizinle tanıştığımda, savaş alanına gitmeden önce benimle görüşmeniz beni çok etkiledi. Sahip olduğunuz kahramanlık ve güç beni çok etkiledi. Savaşı zafere taşıdınız ve Kürt halkının yeni hareketlenmesinde büyük etkiniz oldu.” sözlerini sarf etti.

“Peşmergeler ve Kürtler birbirinden ayrılamaz çünkü tek bir amaçları var: bağımsızlık, özgürlük ve hakları. Bu biz Parislilerin Kürtlere olan sevgimizin artmasında etken oldu.” diyen Anne Hidalgo, Peşmerge’nin Fransa'da DAİŞ’e karşı mücadelede özgürlüklerini nasıl savunduğunu unutmadıklarını vurgulayarak, şu sözleri sarf etti:

“13 Eylül, Paris terör saldırılarının yıldönümü. Umarız Cumhurbaşkanı Macron'un da katılacağı törene Fransızlarla birlikte sizde katılırsınız. Siz olmasaydınız bugün bulunduğumuz noktaya gelemezdik. DAİŞ’e karşı mücadelede burada ve orada kahramanlık gösterdiniz, bize ait olan ilkeleri savundunuz.”