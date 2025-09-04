İstanbul'da CHP'nin 2 ilçe kongresi daha iptal edildi

2025-09-04 16:42

Ataşehir'in ardından Sarıyer ve Esenyurt ilçe seçim kurulları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ilçe kongrelerinin tedbir kararları gereği iptal edildi.

CHP'nin Ataşehir ilçe seçim kongresinin 13 Eylül’de, Esenyurt ve Sarıyer kongrelerinin ise 14 Eylül'de yapılması planlanıyordu. Bunun için ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunuldu.

Ancak ilçe seçim kurulları bu kongreleri iptal etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP'nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarını tedbiren durdurması kararlara gerekçe gösterildi.